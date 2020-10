Insólito triunfo del Manchester United: con un penal de VAR con el partido terminado

Por más que el árbitro ya había pitado el final del partido con el marcador igualado 2-2, un llamado del VAR motivó que el juez sancionara un penal en la jugada previa que le permitió al Manchester United ganarle 3-2 al Brighton como visitante en un partido de la tercera fecha de la Premier League inglesa.

La curiosa jugada que se llevó todas las mirada en la jornada sabatina se dio en el cierre del juego. En tiempo de descuento, el Brigthon había empatado el partido gracias a un tanto de Solly March, pero debía defender el último corner para sostener la igualdad. En ese momento, un cabezazo de Harry Maguire fue salvado sobre la línea por un defensor del conjunto local, con lo que el árbitro Chris Kavanagh dio por finalizado el cotejo tras el despeje.

Sin embargo, todos los jugadores del United lo rodearon indicándole que el delantero francés del Brighton Neal Maupay había tocado el balón con la mano cuando partió el cabezazo de Maguire. En tanto, desde el VAR llamaron a Kavanagh para que revisara la jugada. Tras mirar la acción, el árbitro sancionó el correspondiente penal, que fue convertido por el portugués Bruno Fernández estableciendo el 3-2 definitivo.

El mismo Maupay, de tiro penal, puso en ventaja al local a los 40 minutos, igualando Lewis Dunk, en contra, a los 43. A los 55, Marcus Rashford puso al United 2-1, mientras que March, en el quinto minuto adicional, estableció el 2-2 que se quebró finalmente con el penal de Fernandes.

En Brighton no jugó Alexis MacAllister (ex Argentinos Juniors y Boca) y tampoco lo hicieron Marcos Rojo (ex Estudiantes) y el arquero Sergio Romero (ex Racing) en Manchester.

Por su parte, Everton, con un buen trabajo del colombiano ex Banfield James Rodríguez, le ganó de visitante a Crystal Palace por 2 a 1 y sigue en la cima de la tabla con puntaje perfecto.

Dominic Calvert-Lewin y el brasileño Richarlison, de penal, hicieron los goles del equipo que dirige el italiano Carlo Ancelotti, mientras que Cheikhou Kouyaté había empatado transitoriamente.

Chelsea, en tanto, remontó una desventaja de tres goles y rescató un punto en su visita a West Bromwich Albion al igualar 3-3. En tanto, Burnley cayó en su casa ante Southampton por 1 a 0.

La tercera fecha de la Premier tendrá este domingo varios partidos de mucho interés, como el clásico de Yorkshire entre el Sheffield United y el Leeds de Marcelo Bielsa, que comenzará a las 8 de Argentina (televisa ESPN). Además jugarán Tottenham-Newcastle, Manchester City-Leicester y West Ham-Wolverhampton. El lunes completarán Fulham-Aston Villa y Liverpool-Arsenal.

Principales posiciones: Everton 9; Leicester, Arsenal, Liverpool y Crystal Palace 6; Chelsea 4; Tottenham, Manchester City, Aston Villa, Leeds, Brighton, Wolverhampton, Manchester United, Newcastle y Southampton 3.