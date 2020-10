Qué dice la otra oposición

Tras las críticas de la semana pasada de la Mesa Provincial del Partido Socialista al gobierno de Omar Perotti -le reclamaron “más diálogo” y “mejor gestión”-, la “otra” oposición en la Legislatura, con mayor moderación, también hizo algunos señalamientos a la administración peronista en Santa Fe. Pandemia, recursos y seguridad se destacan en la agenda política del momento donde los diputados Rubén Giustiniani (Igualdad) y Carlos Del Frade (Frente Social y Popular) tienen varias coincidencias.

Respecto de la pandemia para Giustiniani el gobierno santafesino “se manejó bien. Reunió el consenso necesario con los intendentes, principalmente con los de las dos ciudades más grandes que son de distinto signo político”. Aseguró que “hasta el cambio de la cabeza del ministerio de Salud (Sonia Martorano por Carlos Parola) resultó positivo redundando en una gestión más dinámica y más cercana la sociedad como la emergencia lo requería”.

Pero señaló que “este era un momento para tirar más carne al asador. Quiero decir que el gobierno provincial estuvo siempre atrás de las ayudas nacionales, cuando tenemos una provincia que puede disponer de mayores recursos para las ayudas que hoy la sociedad en su conjunto necesita”.

Giustiniani recordó que el gobierno provincial obtuvo en la Legislatura “una capacidad de endeudamiento por 53 mil millones de pesos, y en ningún momento se vio que haya habido voluntad de salir a buscar masivamente esos recursos”. Además agregó que el ministro “(Walter) Agosto es un hombre técnicamente muy sólido pero de ideas muy contrarias a lo que este momento demanda: hoy no sirve ser conservador y hacer caja. Hoy lo que se requiere es otra audacia, con mayor iniciativa en lo económico y en lo productivo”.

En materia de seguridad, el legislador del bloque Igualdad afirmó que “todos coincidimos en la capacidad de Sain, pero supeditar todo a la sanción de tres leyes -que si bien son importantes- no va alcanzar para un avance profundo en la materia. Esta es una situación crítica, que viene de muchos años y de muchos fracasos que requiere de soluciones más integrales”. Y apuntó que “el choque político del ministro con los senadores provinciales pone las cosas más difíciles y hasta pone en duda la posible sanción de ese paquete de leyes en las que tantas expectativas hay depositadas”.

Giustiniani afirmó también que “arrancó muy bien la nueva jefa de policía (Emilce Chimenti), pero también hemos visto pasar decenas de jefes policiales en los últimos años y en general esos cambios no han traído los resultados que se esperaban”.

Por su parte, el diputado Del Frade, consultado por la gestión respecto de la pandemia, aseguró: “Vemos que el gobierno de Perotti viene un paso atrás de las decisiones nacionales, entonces fue perdiendo iniciativa. Arrancó bien pero después se mostró permeable al discurso de los grandes medios nacionales mucho más que al reclamo de los comerciantes locales. Y ese discurso que ha comenzado a crecer lo hace en base a un mensaje fascista y cada vez más intolerante”.

En lo económico dijo que “se sostienen políticas desde el ministerio que conduce Agosto que no son las apropiadas para este momento. A lo mejor en los 90 daba resultados ahorrar, pero hoy ¿de qué le serviría al Estado sentarse arriba de la caja?”. Agregó que el gobierno provincial actúa como si tuviese covid, como si estuviese tratando de sobrevivir, pero la situación no es esa. Si algo mostró esta pandemia es que si la plata para la gente no la pone el Estado, entonces no la pone nadie”.

Para Del Frade “hay muchos aspectos que demuestran que hace falta más iniciativa. Se le sacó el puerto a Vicentin, muy bien. Pero ¿cuál es el plan para los puertos en la provincia?. Se avanzó junto con nación en la hidrovía, ¿pero cuál es la apuesta de Santa Fe hacia esa hidrovía de que le debería recaudar millones? A nivel nacional se está avanzando con el impuesto a la grandes fortunas, acá en Santa Fe ¿cuándo vamos a ir por una reforma impositiva que beneficie más a los que menos tienen?”, se preguntó.

En seguridad “todos estamos de acuerdo con la capacidad del ministro (Marcelo) Sain. Personalmente suscribo cada una de sus apreciaciones y planteos sobre el tema. Pero la policía no se conduce sólo desde el Ejecutivo, el fracaso de esta apreciación se hizo evidente en estos últimos años”. Para Del Frade “tiene que haber un amplio consenso político, apoyo de las otras fuerzas en la Legislatura para avanzar.

En los choques de Sain con los senadores peronistas "se ve claramente la necesidad de un respaldo político amplio”. Y aseguró que “hoy se lo ve muy solo a Sain y cuando estas cosas pasan, en la práctica la policía se hace autónoma y cuando eso sucede es ingobernable y cada vez más connivente con el delito”, concluyó.