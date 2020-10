Total lo paga la salud pública

Un dato que llama la atención en los datos oficiales que se dan a conocer sobre la pandemia en Rosario es el porcentaje de menor ocupación de camas en el subsector de salud privado que en el público, y de porcentaje de pacientes covid en uno y otro. El último viernes, por ejemplo, el sector público tenía 47% de camas ocupadas por pacientes covid y el privado 21%.

Rosario/12 consultó al secretario de Salud de la ciudad Leonardo Caruana. “Es variable, a veces también el subsector privado tiene arriba del 40% de pacientes covid”, aclara, al tiempo que admite que hay un número muy importante de afiliados de obras sociales que concurren a hospitales públicos a requerir el hisopado.

“Hemos planteado a la provincia la necesidad de conducir este proceso de modo que todo lo que sea criterio de hisopado y diagnóstico con obra social lo puedan hacer fuera del sector público, porque nosotros somos responsables de una población muy grande carenciada”, explicó Caruana. “Necesitamos máximo esfuerzo equitativo en el uso de los recursos y el financiamiento de todos los subsectores”, remata.

Esta semana se conoció que entre 5 y 6 de cada 10 personas que concurren a atenderse a hospitales como el Carrasco o el Roque Sáenz Peña tienen obra social. Se atiende a todos, pero implica utilizar los recursos destinados a quienes no tienen protección de la seguridad social o privada.

Los hisopados son el principal motivo. “Ante determinados mecanismos que tienen las obras sociales que dificultan el acceso a sus afiliados, eso hace que lo termine tomando el subsector público”, describió Caruana.

Según las averiguaciones que hizo este diario, llegan afiliados de todo tipo de obra social, incluso de prepagas que cobran cifras altas. Sin embargo el grueso corresponde a obras sociales más chicas, que no tienen espalda para financiar prestaciones que agregó la pandemia.

Uno de esos casos es el de M. I. M., que pertenece a una obra social sindical local que no cubre el hisopado. En un conocido sanatorio céntrico le pidieron 10 mil pesos para hacerlo particular (8500 hisopado, 500 consulta y 1500 equipo protector). Ese mismo día fue al hospital Eva Perón donde no la atendieron sin turno y a la mañana siguiente volvió a hablar al 0800 donde le diagnosticaron covid-19 por los evidentes síntomas y le indicaron el aislamiento.

“Es un momento que tenemos que profundizar estrategias de gestión, que cada subsector tenga su acceso”, indicó Caruana. Una fracción de los casos son afiliados que van por el hispado y después requieren otro tipo de atención.

“Algunos de los que llegan por hisopado o una consulta terminan internados. Cuando vas construyendo un vínculo (entre la persona y el sistema) que empezó con el hisopado, después se hace difícil (interrumpirlo)… Por eso es necesario que todas las obras sociales reconozcan el financiamiento y se logre acceso a servicios sanitarios de forma equitativa entre todos los subsectores de salud”.

En palabras de Caruana, “necesitamos que el que tiene obra social se hisope en el sector privado, ya sea o no que lo derive el 0800; no que el equipo que va a hisopar al barrio Toba sea el mismo que se encargue de afiliados de obras sociales”.

Por lo pronto, fue un paso importante darle a los afiliados de Iapos un canal de atención específico para gestionar la atención de llamados, derivaciones, ambulancias. Escindirlo del 0800 de atención de la provincia permitió ordenar las derivaciones a los prestadores privados y a la vez alivia al sector de salud público y a la línea 0800, que con el aumento de casos se desbordó.

Con respecto a los afiliados a Pami, la obra social más grande del país, Caruana explicó: “Con Pami estamos dialogando de forma permanente. Históricamente hay relación de muchos afiliados con los centros de salud. Ahora aparecen problemas con sanatorios que tienen cápita y que están completos, entonces buscan derivar”.

Caruana indicó que hay un “alto nivel de demanda, con mucho trabajo, lo que requiere gestión de camas con todos los subsectores. Tenemos 41 centros de salud hisopando, estamos interviniendo en los geriátricos, todo para llegar lo antes posible, porque eso disminuye letalidad y hasta ahora se está manteniendo baja, pero todo eso va atado a un fino equilibrio entre necesidades, demanda y recursos”, afirma el secretario de Salud, en base a lo cual pide claridad para que “todo lo que sea criterio de hisopado y diagnóstico con obra social lo puedan hacer fuera del sector público”.

Advierte sobre situaciones que hacía años que se habían erradicado. “Vemos ambulancias con pacientes recorriendo distintos hospitales para acceder a una cama. Hace muchos años que no teníamos eso, y está pasando. Por eso es muy importante el comportamiento social, no sólo en la ciudad, sino en todo el Gran Rosario”.

Insiste: “Es muy importante que todos profundicemos estrategias, que es responsabilidad de todos los niveles del Estado; ahora eso tiene que ir acompañado de distanciamiento social, que todos hagamos lo nuestro y me refiero a toda la región”.