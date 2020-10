Estiman que 14 trabajadores sanitarios fallecieron por la covid en Salta

Algunas obras sociales pagadas por trabajadores de la salud no firmaron convenios con la Asociación de Bioquímicos para cubrir sus testeos y conocer si están o no contagiados de coronavirus, por lo que la práctica se le cobra al afiliado, es el caso, por ejemplo, de la obra social de la Asociación de Trabajadores de la Sanidad Argentina (ATSA).



La información se conoció en el marco de las quejas de organizaciones de trabajadores de la salud por la desprotección con la que realizan sus tareas, aún aquellos que se desempeñan en los departamentos de transmisión comunitaria del virus (Orán, San Martín, General Güemes y Capital), si bien se señaló que con el cambio de gestión en la cartera sanitaria se empezaron a ver algunas muestras de más cuidado.



Por el momento, y según los datos que maneja el secretario general de ATE, Víctor Chuquisaca, son 13 los trabajadores que fallecieron a raíz de la enfermedad de la covid-19. “Es difícil poder juntar todos los datos”, respondió sobre el número de contagiados. Por ahora, según los datos colectados por ATE, fallecieron dos trabajadores de Rosario de la Frontera, 2 del Primer Nivel de Atención, 3 del Hospital San Bernardo de la ciudad de Salta,uno de Embarcación, uno del Hospital Ragone, 2 del Hospital Materno Infantil, y 2 del Hospital del Milagro, estos tres últimos hospitales están en la capital provincial también. A ellos hay que sumar al menos un enfermero de Santa Victoria Este (SVE), por lo que totalizarían 14 decesos.

En la inauguración de la incorporación de más camas en una terapia intensiva del Hospital Materno Infantil, el gobernador Gustavo Sáenz aseguró que son un “30 por ciento los trabajadores que se enfermaron, y un 30 por ciento los que están asustados”. Fue la secretaria de Desarrollo Organizacional del Ministerio de Salud, Verónica Guzmán, quien aclaró que entre el 7 y 15 por ciento del personal de Salud está con licencia por covid por presentar enfermedades de base y ser considerados dentro de los grupos de riesgo. Otro porcentaje similar se encuentra cursando la enfermedad.

Guzmán explicó que cualquier trabajador o trabajadora que presente síntomas compatibles con la covid entra en aislamiento sin tener que esperar que se le haga el hisopado o el resultado de la muestra. Respecto a la cantidad de fallecidos, indicó que se realiza un relevamiento con el fin de obtener los datos concretos.

Pago de testeos

“Hay enfermeros contratados que reciben 13 mil pesos en mano y un testeo llega a costar 7 mil”, dijo el jefe de Pediatría del Hospital San Vicente de Paul, Héctor Ollarzu, al explicar ante Salta/12 la situación de precariedad en que algunos trabajadores realizan su tarea en la pandemia. El San Vicente de Paul está en la ciudad de San Ramón de la Nueva Orán, cabecera del departamento Orán.

Ollarzu explicó que en la gestión gerencial hospitalaria anterior en el hospital oranense, a cargo de Marco Espinoza, “los trabajadores debían esperar la buena predisposición para acceder a un testeo”. Ante las demoras, hubo médicos que decidieron realizar los análisis por su cuenta en la parte privada y pagaron esa práctica. Recién hace dos semanas, tras las gestiones ante el Instituto Provincial de la Salud (IPS), obra social de los trabajadores de la administración provincial, se empezó a dar la cobertura. Hasta hace 30 días la opción de los demás trabajadores era ésa, o esperar la determinación de la gerencia para realizar los estudios. La demora del acceso a los testeos implicó más encuentros con los que luego serían apuntados como contactos estrechos.

A partir de la llegada de la Nación el personal de la salud publica en Orán accedió a los testeos masivos a través del Programa Detectar. Al ser consultado por los métodos de prevención brindados, como, por ejemplo, la ivermectina, Ollarzu dijo que hasta el momento se desconoce en Orán. Sin embargo, supo que compañeros suyos que habían enfermado, accedieron al tratamiento con el medicamento tras un contacto con médicos de Salta Capital.

Adhesión a la Ley Silvio

La provincia adhirió este jueves a la ley 27.548, del Programa de Protección al Personal de Salud, más conocida como Ley Silvio, en homenaje a Silvio Cufré, el primer enfermero que falleció a raíz de la covid en el país. “El tema de la Ley es que tiene muchos vacíos, según entendemos. Pero más allá de eso es cómo hacés que se implemente”, evaluó ante Salta/12 el secretario adjunto de la Asociación de Profesionales de la Salud de Salta (APSADES), Lucas Tognolini. Y es que entendió que ese cumplimiento queda a merced de quienes prestan el servicio de los test y el reconocimiento de las obras sociales. Estimó que para hacer cumplir una ley se debe llegar a una judicialización, en una provincia donde “la Justicia no funciona” a raíz de la pandemia.

En el contexto actual “no va a cambiar la realidad concreta. Trabajamos desprotegidos, sobre explotados, y hasta fines de semana y feriados”, dijo Tognolini. Indicó que los EPP, por ejemplo, “llegan solo a (los hospitales) el Milagro y el Papa Francisco”, mientras que en el resto de los hospitales hay ocasiones en las que los trabajadores de la Salud “incluso se tienen que salir a comprar” sus propios insumos.

“Después lo que se muestra en las redes sociales es otra cosa”, dijo al considerar las distintas publicaciones que realiza el gobierno de la provincia, y entendió que existe cierto discurso que desinforma. “Primero, con el hecho de que venía personal de la Nación pero que no venían para quedarse ni para atender pacientes, sino que su función era otra”. A ello sumó la falta de pago del bono para los trabajadores de la Salud a la totalidad, algo que recién se comenzará a cumplir a partir de ahora, según lo anunciado por Guzmán. En este punto se preguntó “¿Qué va a pasar con las otras cuotas que no cobraron?”, refiriéndose a quienes quedaron fuera del pago del bono los meses anteriores. Aclaró para la totalidad de los trabajadores “los deberes fueron los mismos, pero no hubo los mismos derechos”.

“Se van a regularizar todos los bonos. Lo que mandó Nación y por alguna falla en el registro no se pagó, la provincia va a pagar lo que falta y ahora mandaremos la nueva lista de empleados agregando el Primer Nivel de Atención que vienen trabajando también desde el primer día”, fue la respuesta de Guzmán al responder a la consulta del pago del bono.