Alberto Fernández se solidarizó con Ricardo Lorenzetti: "Sufrió un escrache propio del fascismo"

"Me solidarizo con Ricardo Lorenzetti, que sufrió el más vil de los escraches, propio del fascismo. Esto no tiene nada que ver con la democracia. Tal vez podamos llamarnos a la cordura. No todo es disputa política. En el medio hay argentinos que sufren. Lo que hace falta es que nos ocupemos de hacer lo que hay que hacer como clase dirigente. Esta democracia nos costó 30 mil vidas. Vamos a cuidarla", dijo el presidente Alberto Fernández en el marco de la inauguración del Hospital Néstor Kirchner en Escobar.

El primer mandatario se refirió al eschache que el miembro de la Corte Suprema sufrió el sábado en su casa de Rafaela, cuando una caravana de autos macristas la emprendió a bocinazos para intentar condicionar el voto del supremo respecto del traslado a dedo de los jueces Pablo Bertuzzi, Leopoldo Bruglia y Germán Castelli que el máximo tribunal resolverá este martes en un plenario que fue convocado de manera extraordinaria.

El Presidente salió así a defenderse del ataque de la oposición hacia el Gobierno, que este fin de semana tomó forma de caravana contra Lorenzetti, pero al que hay que sumarle los escraches y amenazas que sufrió Sergio Massa y las protestas que se hacen frente a la casa de la vicepresidenta, que el primer mandatario también repudió. "Me solidarizo con Lorenzetti y con Sergio (Massa) que días atrás vivió lo mismo en su casa con Malena (Galmarini). Me solidarizo con Cristina que lo vive en su casa permanentemente. Yo llamo a la reflexión a quienes promueven esas cosas, porque eso no tiene nada que ver con la democracia. Eso no es un reclamo popular, no es un reclamo a las instituciones, es el más vil de los escraches, propio del fascismo y del nazismo, y no tiene nada que ver con la democracia", dijo.

Y agregó: "Eso no es democracia. Este hospital es la muestra de que unidos podemos hacer grandes cosas. Se dieron cuenta de eso y lo que quieren es desunirnos", dijo Fernández, quien también se refirió a la campaña instalada en muchos medios que tiende a instalar la idea de que los argentinos se quieren ir del país. "No se vayan, lo que hace falta es que todos nos arremanguemos para construir un país mejor. Le pido a la clase dirigente lo mismo", dijo.

"Digo esto porque tal vez hoy aquí en Escobar podemos poner un punto de inflexión y llamarnos responsablemente a la cordura, a volver a trabajar mancomunadamente, a darnos cuenta que no todo es disputa política, que en el medio hay argentinos que sufren, que necesitan, y que para hacer eso, para terminar con tanta necesidad, con tanta postergación de esos argentinos, lo que hace falta es que nos ocupemos definitivamente de hacer la cosas que debemos hacer como clase dirigente", sostuvo el Presidente.





E insistió con que "el modo no es el que vimos ayer en Rafaela. El modo no es lo que vimos en Tigre días atrás frente a la casa de Sergio. El modo no es lo que vemos en la esquina de Juncal y Uruguay en la Ciudad de Buenos Aires. El modo no es ir a pararse frente a la casa del Presidente para insultar y decir barbaridades. El modo es reclamar democráticamente, recuperar la convivencia democrática. Sabemos que tenemos disensos, es parte de la democracia, pero el respeto al otro es central para la convivencia. Central", dijo.

Todos unidos triunfaremos

"Yo quiero aprovechar esto, que es un ejemplo de lo que se puede hacer cuando todos nos unimos en pos de un objetivo común .Quiero mostrar esto, esto no es una entelequia, no es un discurso, es más salud para los vecinos de Maquinista Sabio, la zona que parecía más olvidada de Escobar, es un recurso para ellos. Aca tienen más alta tecnología, tienen un entorno de atención con los mejores médicos, enfermeros, y esto es el resultado del trabajo conjunto de gobernantes que dejaron de lado cualquier discrepancia que pudiera haber porque se dieron cuenta que lo prioritario era que estas funciones. Esta Argentina la podemos construir y yo vuelvo a hacer un llamado de atención a todos", dijo sobre la inauguración del hospital.



Unidad en democracia

"Nosotros tenemos la oportunidad de hacer el país que nos merecemos, y tenemos que hacerlo unidos, más unidos que nunca. Y cada vez que vean que están sembrando entre nosotros disputas y discordias por favor den vuelta la cara, dénse cuenta que ahí hay otros intereses, que muchas veces esos reclamos que se hacen, del modo en que se hacen, no son reclamos, dejan en evidencia la peor muestra de intolerancia, de maltrato a la democracia. Y Esta democracia que hoy disfrutamos, le costó 30 mil vidas a la Argentina, no vamos a negociarla, vamos a cuidarla", dijo el primer mandatario.



La pandemia

"Días atrás escuchaba como ligeramente alguien decía para qué sirvió la cuarentena si finalmente sirvió para poner 10 camas más y otro periodista asentía con la cabeza. Era muy impactante. Por esa cuarentena hay 60 obras como esta distribuidas a lo largo de todo el país. En esa cuarentena el Gobierno nacional sólo puso 3000 camas de terapia intensiva a lo largo de todo el país, cada municipio hizo su esfuerzo por sumar más camas y respiradores. Y si hoy tenemos la suerte de que a ningún argentino le falte una cama donde ser atendido cuando la pandemia todavía no se fue, eso es producto de lo que fuimos capaces de hacer unidos en el tiempo de la cuarentena.



El Hospital Néstor Kirchner

El Presidente puso en marcha del hospital municipal “Presidente Néstor Carlos Kirchner” y la inauguración del servicio de hemodinamia y cirugía cardiovascular en el partido bonaerense de Escobar. Estuvo acompañado por el jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, gobernador de Buenos Aires, Axel Kicillof; el ministro de Obras Públicas, Gabriel Katopodis; la directora Ejecutiva de PAMI, Luana Volnovich; los diputados nacionales, Sergio Massa y Máximo Kirchner; y el intendente de Escobar, Ariel Sujarchuk.

Además, el jefe de Estado se puso en contacto vía videoconferencia con las ciudades de Zapala, en Neuquén; de Santa Fe y Villa Constitución, provincia de Santa Fe; y Mendoza Capital, donde el Ministerio de Obras Públicas llevó adelante obras en hospitales, centros de salud y espacios de aislamiento, a través de la Red Sanitaria Federal, por una inversión de más de 8.781 millones de pesos, para garantizar el acceso a la salud en el marco de la pandemia de coronavirus.

"Qué bueno que se llame Néstor Kirchner este hospital. Y qué bueno que se inaugure tan cerca de los diez años del día en el que nos dejó", dijo el Presidente.