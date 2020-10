Qué se puede hacer para salvar a las islas

Alimentado por nafta y mezquinos intereses, el fuego avanza más rápido que la ley. Ante esta lentitud son los mismos ciudadanos quienes se ven obligados a reclamar ante sus representantes por la vida y el futuro de todas las especies, la humana incluida. Mientras las islas del Delta del Paraná siguen siendo arrasadas por incendios como los que ya se cobraron una vida humana en los bosques de Córdoba, diversas agrupaciones de artivistas y de activistas ponen a disposición de toda la sociedad un repertorio de herramientas legítimas de lucha, concientización y educación que abren la participación a todas las generaciones. Hay cartas para firmar, dibujos por crear y... ¿habrá Ley de Humedales?

Hoy a las 19, vence el plazo para participar de un creativo proyecto de educación ambiental por el arte, dirigido a niñes de 3 a 10 años y a les adultes que los cuidan. La acción colectiva "Agitazo por los Humedales" viene consistiendo en una serie semanal, miércoles a miércoles, de proyecciones caseras, independientes y anónimas, de imágenes y consignas que sus autorxs comparten a través de una carpeta donde el material está protegido bajo una licencia Creative Commons tipo 4. Cada proyección se difunde en vivo en tiempo real en la red Instagram. "Agitazo por los Humedales" lanzó a través de docentes, madres y padres, la primera "Convocatoria a Guardianes de los Humedales", que se resolvió con éxito el miércoles pasado en una proyección y un vivo de Instagram, donde participaron decenas de niñes defendiendo la naturaleza con dibujos, mensajes y fotografías. Son les "Guardianes de los Humedales" del mañana.

Si bien cualquier obra se puede proyectar desde un proyector como el que maneja Agitazo, una técnica sencilla de calado permite proyectar cualquier figura o consigna sobre una pared con la luz de un celular, sacarle una foto con otro y enviarla para su multiplicación en muros y redes. Con esta técnica, una muy joven autora ideó una huelga de árboles: "¿Y si dejamos de emitir oxígeno?", se preguntan los personajes vegetales.

Mañana a las 20 habrá una nueva experiencia. La convocatoria continúa el día de hoy hasta las 19 y es abierta, libre y gratuita, con un reglamento que aporta un marco legal. La invitación dice: "Si tenés entre 3 y 10 años, te invitamos a participar del Agitazo por los Humedales. Envianos tu dibujo y/o mensaje para defender la naturaleza y que dejen de quemar las islas a: [email protected]. Tenés tiempo para mandar hasta el martes 29 a las 19hs. Luego el miércoles 30 a las 20 vamos a proyectar tu imagen o dibujo, transmitiendo desde: https://instagram.com/agitazoporloshumedales?igshid=vcf3s7tn8i43 ¡Sumate! Tu participación es importante".

Podrán participar niñes de entre 3 y 10 años sin importar su lugar de residencia. El envío deberá ser realizado por una persona mayor de 18 años. Todas las imágenes enviadas y recibidas quedarán bajo una licencia Creative Commons tipo 4: "Atribución – No Comercial – Compartir Igual (by-nc-sa)". Esto significa que no se permitirá un uso comercial de la obra original ni de las posibles obras derivadas, la distribución de las cuales se debe hacer con una licencia igual a la que regula la obra original. Aquí puede (y conviene) leerse el reglamento completo: https://drive.google.com/file/d/1qAOuzuC-brlvgOOd1hkz9GnT5ZGFBg_j/view?usp=sharing

“Artivismo es el nombre que tiene el activismo que recurre al arte como herramienta para crear conciencia social sobre un problema colectivo, en este caso la quema de humedales, que entendemos como un ecocidio o destrucción mortal e irreversible del ecosistema de los seres vivos de la región, por lo que exigimos detenerla cuanto antes", declara Agitazo por los Humedales al pie de la Convocatoria a Guardianes de los Humedales: "Queremos crear conciencia social sobre la importancia vital de los humedales y de su preservación. También sobre la amplitud del problema, que alcanza en estos momentos el grado de terricidio o destrucción del ecosistema global, demostrada públicamente a diario a través de fotos satelitales que son de libre acceso".

"Reclamamos manejo estatal del fuego, justicia por los incendios en las islas, castigo a los responsables y Ley de Humedales ya. Consideramos que el logro de estos objetivos es mucho más importante que cualquier idea restrictiva propia del tradicional sistema del arte. Por lo tanto no establecemos jerarquías entre artistas y no artistas, considerando que todes somos humanes con sensibilidad, una sensibilidad que compartimos con todos los seres vivos, y que nadie es superior ni inferior a nadie. Tampoco nos interesa destacar nuestras autorías individuales, sino que el nuestro es un proyecto colectivo y lo firmamos grupalmente como 'Agitazo por los Humedales', y de esa manera queremos darnos a conocer. Si difundimos esta propuesta no es para obtener visibilidad personal ni rédito alguno, sino para visibilizar la problemática de los Humedales", concluyen. No son los únicos que están haciendo oír fuerte sus voces.

“Agitazo por los Humedales” es un proyecto de artivismo, surgido de la Comisión Humedales de la Asociación de Artistas de Rosario (AAR). Cuenta con la adhesión de la Multisectorial Humedales. La Multisectorial adhiere a la convocatoria y viene realizando una serie de acciones; marchas, cortes, videos y una carta a legisladores que salió ayer.

Agitazo por los Humedales adhiere a otra carta más (aún hoy abierta a adhesiones) que otra serie de agrupaciones ambientalistas y ecologistas, nucleadas bajo la consigna "¡Ley de Humedales ya!", escriben al presidente de la Comisión de Recursos Naturales y Conservación del Ambiente Humano de la Cámara de Diputados de la Nación, el diputado Leonardo Grosso, reclamando "un texto unificado de Ley de Humedales desde la Cámara de Diputados para avanzar con la celeridad que requiere este proceso hacia una media sanción en este 2020".

"Necesitamos una Ley de Humedales... con moratoria, que prohíba actividades contaminantes y destructivas en los humedales, y con partidas presupuestarias... Una ley que permita avanzar con el desarrollo de un inventario nacional de humedales, liderado por la autoridad de aplicación nacional... una Ley que establezca que las provincias deben... incorporar los humedales al ordenamiento territorial... a través de procesos de participación pública y popular efectiva, con pleno respeto por los derechos de consulta de pueblos indígenas y comunidades locales". Hoy es el último día para sumar adhesiones colectivas a la nota, que puede leerse completa y firmarse aquí: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfXTOrxdQku3ICt0LpHo_ZfCrkgP893-q6bD_-Tpqv4OfB3dQ/viewform