De Broder en Cannes a la Educación Sexual Integral en escuelas

#DeCatálogo El sello Argie Pop Records soltó su sexto compilado, Atando cabos, que tiene descarga libre en Bandcamp y reúne momentos de ska (Papas Ni Pidamos, Kato Ska, El Gran Zarpazo, Malambo Ska Band), cameos de canción de autor (Daniela Doffo, El Maura, Emily And) y flashazos indie (Alquímera, Biómano, Los Lugares, Cenizas de lo Que Somos). También hay nuevos discos del cantautor Daniel Sartori (Sinfonía de amores soñados), de El Milagro de la Navidad (su tercer disco, EMDLN) y de Ignacio Herbojo (el EP Sesión cerrada, cuya recaudación en Bandcamp será donada al Bachillerato Popular Travesti Trans Mocha Celis).

#Pantallazos La ficción hip-hopera argentina Broder (que está disponible para ver en Cont.ar) fue seleccionada para competir en el Festival de Series de Cannes. Por otra parte, los cordobeses Paris Paris Musique metieron su canción You Can't Stop Me en la banda de sonido de la película mexicana Se busca papá, que estrenó Netflix.

#VideosConCrema Bandalos Chinos subió el clip de El ídolo, nuevo adelanto de su inminente disco Paranoia Pop, con clima de producción cinematográfica, ecos a Elvis y saxo consentido. También hay nuevos videos de Penny Peligro (Ropa vieja), de Suena con Paz (Up, a la intemperie en Tafí del Valle), de Sexólogos del Amor (Domingo) y del freestylero platense KifyKify (Dior, con feat de Kidd Samu). Y hay doblete de Los Besos: sacaron el de Modo avión, con dogma fílmico entre celus y nubes, y se sumaron al nuevo de Diosque, Alegría dispersa, que también tiene fetiche nuboso.

#Cursos&Concursos La campaña internacional Spotlight convoca a jóvenes de entre 16 y 24 años a presentar proyectos para la iniciativa #EsConESI, de lucha contra distintas formas de violencias de género mediante la Educación Sexual Integral: hay tiempo hasta el 2/10, y las cuatro propuestas elegidas recibirán financiamiento. Además, el CC Recoleta convidará charla virtual sobre Cultura Rap, con Juancín, de El Quinto Escalón, y el periodista Juan Ortelli (28/9, a las 19), y la clase abierta sobre autogestión teatral De la idea a la acción, con Diego Sebastián Oria (30/9, a las 19).

#HacelaSimple Salieron canciones de Lichi (Oro), de Lucía Igarzábal (Respira), de Pablo Dacal (Nada de ti, que integrará su próximo disco, compilación de canciones perdidas), del rapero Basket (Turbo killing), del dúo Hembro (Tumba) y de Guadalupe Álvarez Luchía (Dos casas blancas y un tanque de agua, con feat de Julián Kartún, de El Kuelgue).