Apareció el balance de Vicentin

Vicentin presentó a sus acreedores el balance 2019 con una pérdida que supera los 52.000 millones de pesos, pero el juez del concurso que se tramita en Reconquista no estaba en funciones para recibirlo. Fabián Lorenzini tenía licencia médica hasta el viernes, debía reintegrarse ayer, pero la extendió hasta mañana miércoles, según confirmó a Rosario/12 el presidente de la Cámara Civil y Comercial de Reconquista, Santiago Dalla Fontana. “Debería volver a su cargo el jueves”, explicó el magistrado. En Reconquista es un secreto a voces que el fin de semana Lorenzini compartió un paseo en el río con sus amigos, a bordo de un yatecito.

Ayer, el diputado Carlos del Frade dijo que el balance 2019 de Vicentin “deja más dudas que certezas” porque vuelve a justificar el “estrés financiero” de la empresa a la derrota electoral de Mauricio Macri en las PASO de 2019, las trabas para “vender el 33% de Renova a Glencore” y la última: el DNU de Alberto Fernández sobre una “potencial expropiación”, que luego el propio presidente derogó.

Del Frade dijo que Vicentin admite en 2019 una “pérdida de 55.000 millones de pesos cuando los balances de sumas y saldos presentados en el concurso revelan que ganó 847 millones de dólares. “Las importaciones permitidas por el gobierno llevó a la empresa a un escenario muy difícil, pero no explican por qué hicieron eso y no otra cosa. No hay ni una sola línea sobre fuga de capitales y depósitos en empresas off shore. Es indudable que la mayor preocupación que tiene Vicentin es con los acreedores extranjeros y esa es casi una confesión de lo que busca: vender la compañía a un consorcio multinacional que, de hecho, era lo que buscaron con Glencore”.