Coronavirus: un estudio que dice cómo reducir los contagios

En medio del avance del coronavirus en varias regiones del mundo y las segundas olas donde la pandemia golpeó con más fuerza inicialmente, un grupo de investigadores señaló que para frenar la covid-19 habría que dar una respuesta global y simultánea donde se presentan los principales focos de contagio. Según dijeron, se deberían tomar medidas "intensas" durante 8 semanas y disminuir del tráfico aéreo internacional y así se reduciría el impacto y la transmisión del virus.

El estudio de los especialistas -en su mayoría de China- se titula "La pandemia global de la covid-19 exige intervenciones conjuntas para suprimir futuras olas". Fue publicado este lunes por la revista científica estadounidense Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS).

La investigación estudio tiene en cuenta el clima, la población y el tráfico aéreo para identificar los potenciales principales focos del coronavirus, así como localizaciones secundarias que define de un menor riesgo.

A través de un modelo matemático, los investigadores analizaron cómo medidas de intervención de distinta duración e intensidad reducirían la incidencia y la transmisión del virus, llegando a la conclusión de que 8 semanas de acciones "intensas" es lo ideal.

Estas medidas deben aplicarse primero en los principales focos, expandiéndose después a los considerados como secundarios.

Según el estudio, las medidas permitirían una reducción del 88,02% de los casos, logrando un "control avanzado" de la transmisión en 46 de las 59 ubicaciones analizadas.

La reducción es mayor con este modelo que con los otros probados, como uno de 12 semanas con intensidad "moderada", que lograría disminuir el impacto del virus en un 79,95 %.

Además, los autores del estudio enfatizaron que con el fin de obtener un "rendimiento superior" de su modelo es necesaria una "intervención simultánea" en todas las ubicaciones de más alto riesgo.

"Debemos enfatizar que la transmisión comunitaria y el riesgo de propagación de la enfermedad relacionado con los viajes es muy probable que ocurran en todos los países. La colaboración estratégica en el esfuerzo global es por tanto imperativa", apuntaron.