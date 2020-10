Coronavirus: algunas provincias amplían sus actividades

Las salas de velatorios de la ciudad de Santa Fe retomarán desde este miércoles su actividad, aunque con horarios acotados y un máximo de 10 personas, tras un acuerdo de las empresas del sector con las autoridades municipales, aunque el servicio no podrá efectuarse con fallecidos por coronavirus.



Voceros comunales informaron que el acuerdo con las empresas de sepelios para implementar un protocolo estricto se selló el sábado pasado en una reunión virtual, y que comenzará a regir desde este miércoles debido a una serie de condiciones que se debían garantizar en las salas. "Creemos que es importante tomar esta medida para que los familiares puedan despedirse de sus seres queridos", indicó el intendente de Santa Fe, Emilio Jatón, la semana pasada, cuando adelantó que habría novedades para la actividad.



Los velatorios podrán llevarse a cabo durante tres horas, en dos turnos (mañana y tarde), y con un máximo de 10 personas, que no podrán rotar. Las empresas debieron colocar cartelería y dispensers de agua, acotar los lugares donde haya sillones (como ocurre en los consultorios médicos y sanatorios) y no podrán brindar servicio de cafetería, entre otros requerimientos del municipio.



Cuando comenzó el aislamiento social por la pandemia de coronavirus se suspendieron los velatorios y solo se permitía que algunos familiares acompañaran el cortejo fúnebre hasta el cementerio en automóviles. Luego, con el distanciamiento social se permitía que familiares directos en grupos de no más de cinco personas pudieran despedirse durante media hora. Lo que no se permitirá es que personas fallecidas por Covid-19 sean veladas, ya que el protocolo indica que deben ser llevados directamente al cementerio.



Por su parte, los integrantes del Comité de Crisis de San Luis, presidido por el gobernador de la provincia, Alberto Rodriguez Saá, desde su aislamiento domiciliario por ser contacto estrecho de los integrantes de su custodia que dieron positivos para la enfermedad, dieron a conocer la adecuación de los protocolos de ingreso y egreso al territorio provincial, ajustados a la situación sanitaria actual, que contempla a particulares, transportistas y productores.

A partir de la próxima semana, la provincia permitirá el ingreso de personas que posean un PCR negativo realizado en otra jurisdicción y también a quienes opten por realizar la toma de muestra para análisis en los puestos fronterizos que se habilitarán a tal fin. El resultado negativo en cualquiera de estos casos permitirá a la persona circular por el término de hasta 72 horas por la provincia. En el caso de no contar aún con el resultado, el ingresante deberá esperarlo en su domicilio o el que declare y cumplido ese plazo deberá abandonar la provincia u optar por completar un aislamiento de 7 días y realizarse un nuevo PCR.



El nuevo protocolo comenzará a aplicarse la próxima semana y en el transcurso de esta semana se brindarán más detalles sobre mecanismos y puestos habilitados para la toma de la muestra de análisis en la provincia de San Luis. En el mismo reporte, la presidenta del Comité de Crisis, María José Zanglá, informó que "se ha registrado un brote de covid-19 en el Servicio Penitenciario de San Luis capital". El registro se produjo "en el área de la cocina", afecta a 12 reclusos y 4 agentes penitenciarios que han sido diagnosticados como casos positivos y "solo uno de los internos se encuentra internado en el Hospital San Luis con cuadro moderado", aclaró la profesional.



Aclaró que de estos pacientes, "los contactos estrechos remiten a 30 personas, que están aisladas y ya fueron hisopadas" a la espera de los resultados y remarcó que el sector donde se registraron los casos "está aislado de los pabellones".



Desde el inicio de la pandemia, "la provincia ha registrado 1.673 casos positivos de coronavirus, mientras que actualmente hay 994 activos, 656 recuperados y dados de alta y 23 fallecidos", informó el gobernador Rodríguez Saá.

En tanto, la Municipalidad de La Plata informó que desde el próximo lunes los vecinos podrán volver a gestionar, renovar o ampliar sus registros de conducir en forma presencial y que la actividad del sector se desarrollará bajo estrictos protocolos sanitarios. Fuentes de la comuna confirmaron que reabrirán sus puertas diferentes dependencias de la Secretaría de Convivencia y Control Ciudadano, las cuales permanecían cerradas para la atención al público desde el inicio del aislamiento social, preventivo y obligatorio por la pandemia de coronavirus.

"Para retomar el servicio, pero seguir cuidando la salud de los vecinos y trabajadores municipales, la atención se realizará bajo estrictas normas de bioseguridad en tres sedes distintas de acuerdo al trámite que deba realizarse", señaló al respecto, la titular del área, Virginia Pérez Cattáneo. Según informaron, en la sede central del área, ubicada en la intersección de las calles 20 y 50, únicamente se podrá tramitar carnet de principiantes, ampliaciones de las categorías de conducir y renovaciones de profesionales. Para este último caso, se deberá contar con el certificado de antecedentes penales ya tramitado.



"Los vencimientos comunes que tuvieron lugar desde el 20 de diciembre del 2019 al lunes 5 de octubre podrán gestionarse en la sede de Gonnet, ubicada en calle 15 y 495", explicó la funcionaria y agregó: "Mientras que en el Automóvil Club Argentino (ACA) de diagonal 79, entre 4 y 5, solo se podrán tramitar las licencias que comenzarán a vencer desde el martes 6 de octubre". Desde el municipio informaron que en todos los casos deberán solicitarse los turnos de forma digital en www.turnos.laplata.gov.ar. y que, para agilizar los trámites y evitar la aglomeración de personas, se dispuso la ampliación del horario de atención al público, que será de 8 a 18.

Además, comerciantes de Mar del Plata dedicados a la venta de tejidos e indumentaria decidieron este martes atender de manera presencial dentro de sus locales y de a un cliente por vez, a pesar de las restricciones impuestas para la actividad en Fase 3 en la que se encuentra el partido de General Pueyrredón.

La iniciativa se extenderá hasta la próxima sesión del Concejo Deliberante, indicaron los comerciantes mediante una publicidad virtual, donde expresan "SI al trabajo, la salud y la atención al público y NO al desempleo".



"Queremos seguir respetando los protocolos a rajatabla y no creemos que porque dejemos entrar un cliente en el local eso afecte a la circulación del virus", sostuvo la comerciante María Liberati, representante de los comerciantes de la zona de calle Güemes. "La gente no quiere y no puede comprar desde la puerta una prenda, por lo que decidimos abrir nuestros locales y hacer pasar de a una persona por vez con todos los protocolos pertinentes", aseveró.



Por su parte, Carolina García, otra comerciante de este centro comercial, dijo que "la semana pasada hicimos una manifestación sacando nuestros percheros a la calle, pero hoy decidimos abrir porque ya es imposible sostener el alquiler del local, los servicios, el sueldo de los empleados y las cargas sociales que debemos pagar mes a mes". "Necesitamos vender, al público le gusta ver la ropa y aunque no se la pueda probar es necesario que puedan ver toda la mercadería para ir moviendo las ventas que están frenadas desde hace más de un mes cuando Mar del Plata volvió a la Fase 3", puntualizó García.



Desde que se registra la transmisión comunitaria del coronavirus en General Pueyrredón se cerraron actividades como la gastronomía y se limitaron otras, por lo que los comercios de indumentaria pasaron de atender con capacidad limitada (de 2 a 3 personas) a solo estar autorizados para vender desde la puerta.



Contra esta medida, en diferentes arterias comerciales de la ciudad como Güemes, Rivadavia, Alem, Juan B. Justo, San Martín y San Juan, entre otras, esta mañana comenzaron a atender en sus negocios hasta la próxima sesión del Concejo Deliberante.