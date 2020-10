Que no se apague el apoyo nacional

El tema de los incendios en la zona de islas no estuvo ausente en la agenda de la visita presidencial. No era para menos. Además de los 8 meses de incendios incontrolables, la noche previa a la llegada de de Alberto Fernández la ciudad fue una de las que mayor contaminación por humo que se registró (ver aparte). El tema lo introdujo el intendente Pablo Javkin a su turno. También hizo mención el gobernador y cuando llegó el turno del Presidente no le esquivó el bulto.

"Tenemos que perseguir penal y judicialmente a los que generan esas quemas, y para eso tenemos que ser inflexibles", subrayó el mandatario. "Eso daña el medioambiente y daña fundamentalmente la vida de los rosarinos que no tienen por qué tolerar eso". Dijo que ante las quemas y humaredas que padece Rosario (y muchas otras localidades) "se debe trabajar para ver la manera para que nunca más se repitan en el futuro". Además, Fernández dijo estar "absolutamente de acuerdo" con que haya una regulación para los humedales. “Si la Ley de Humedales permite regular las quemas, bienvenida sea”, aseguró.

Mientras un nutrido grupo de manifestantes se acercó al predio de la ex Rural para visibilizar el reclamo por los incendios intencionales en las islas y exigir el tratamiento de la Ley de Humedales, el presidente Fernández dijo que Rosario "tiene el problema de los Humedales que ha generado que muchas islas se incendien, a veces por la seca, a veces por la baja del río, y a veces porque alguien lo hace intencionalmente".

El jefe de Estado señaló que ante los incendios provocados, no sólo en la zona de islas del Delta si no también en el norte de la provincia de Córdoba, el gobierno nacional puso todo el apoyo de brigadistas y aviones hidrantes, pero apuntó a ser inflexibles con los responsables de las quemas. "Vamos a trabajar como estamos haciendo hasta ahora para apagar el fuego, pero ahora lo que tenemos que hacer es ser muy estrictos y detectar quiénes son los que generan los incendios, y ser implacables judicialmente con ellos", abundó Fernández.

Al introducir el tema, Javkin dijo: “(los incendios) Son un problema que hay insistir en resolver. Esto complica a muchas regiones y requiere un trabajo integrado en proteger el Humedal de fondo, porque es fundamental a la regulación del ambiente, pero también en prevenir los incendios que afectan la calidad del aire en este momento que justo vivimos una pandemia”, indicó.

Ayer, el juez Federal de Entre Ríos, Daniel Alonso, que tiene a cargo una de las causas por los incendios en la zona de islas, dijo a LT8 que "falta determinar la responsabilidad probable de esas personas en la iniciación de esos incendios; el hecho esta probado, así como la tenencia de esos inmuebles, pero tenemos que tener algo más, no podemos salir a detener gente por ser propietaria de un terreno”.

Por otra parte, el magistrado explicó: “Se está trabajando en la parte procesal. En mi juzgado tramita la causa ambiental promovida por la Asociación Cuenca del Paraná, y se han tomado muchas medidas que no se agotan con los incendios, sino que avanzan sobre terraplenes, y sobre cualquier obra con capacidad de provocar daño al equilibrio del sistema de los humedales”.