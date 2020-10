Los estatales jujeños reclaman apertura de paritarias

Referentes del Frente Amplio Gremial (FAG) de Jujuy reclamaron al Gobierno provincial la “urgente” reapertura de las paritarias, en sintonía con la convocatoria realizada a nivel nacional, dada la "crítica situación salarial y de las condiciones de trabajo" que atraviesa el sector.



“Está en plena marcha la paritaria nacional, el Gobierno provincial no tiene excusas para no abrir la paritaria y empezar a discutir más allá de que exponen siempre, la falta de recursos”, dijo hoy a Télam la secretaria general de la Asociación del Personal de los Organismos de Control (Apoc)- Seccional Jujuy, Susana Ustarez.



"No hay recursos para los trabajadores pero sí hay para pagar la deuda a los chinos (por préstamos tomados) con cuotas e intereses en dólares”, criticó la dirigente.



A través de un petitorio presentado en Casa de Gobierno, desde el FAG señalaron que “en los últimos cuatro años nos impusieron la paritaria a la baja con respecto a las inflaciones anuales” y en 2020 "no se abrió la negociación salarial".



En el escrito refirieron además que “la canasta básica alimentaria se ubica para agosto en $44.521, mientas que hace un año a igual mes era de $31.934” y apuntaron que “el valor para no caer en la indigencia es de $22.905, suma que los trabajadores no alcanzan”.