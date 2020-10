Destinan $500 millones para sectores en crisis por la cuarentena en Salta

Frente a todo su gabinete y secundado por los ministros de Gobierno, Ricardo Villada, y el de Economía, Roberto Dib Ashur, el gobernador Gustavo Sáenz anunció cuáles serán las ayudas para los sectores más golpeados en este nuevo Aislamiento Social Preventivo y Obligatorio (ASPO) que rige para gran parte del territorio provincial.

En un breve discurso, Sáenz destacó el “sacrificio” que vienen realizando desde el comercio y el turismo, junto a sus empleados y los trabajadores de la cultura. Reconoció que a veces se toman medidas injustas “¿por qué un supermercado sí y un comercio no?”, se preguntó, pero aseguró que todas fueron para disminuir la circulación y que por eso mismo “vimos cómo podíamos acompañarlos para que el Estado les devuelva un poco de todo lo que recibe”.

Antes de dejarles la palabra a Villada y Dib Ashur, anunció que el gobierno provincial destinaría $500 millones para afrontar la medida y que incluía la creación de un ATP local, y adelantó que estaban estudiando la posibilidad de reabrir gimnasios, locales comerciales y gastronómicos a partir del lunes 5 de octubre.

Más adelante el titular de la cartera de gobierno, Ricardo Villada, reconoció que debido a un amesetamiento de los contagios, mantendrán una reunión con los sectores involucrados el jueves y estudiarán la posibilidad de volver a abrir con nuevos protocolos y uso horario, al menos en el departamento Capital y aledaños, así como en General Güemes.

Las medidas

En cuanto a la Asistencia de emergencia al Trabajo y la Producción (ATP) provincial, será por única vez por un monto de $6.000 por trabajador de los rubros afectados. Los empleadores deberán acreditar haber accedido a los ATP 5 y ser buenos contribuyentes ante la DGR a diciembre de 2019. Los empleados recibirán el aporte directamente en sus cuentas sueldo.

A los gimnasios se les harán aportes no reintegrables que van desde $50.000 a $120.000 en función de los metros cuadrados de cada establecimiento. También será por única vez.

Habrá una partida de afectación específica con la integración de un fondo escalonable en SGR (garantía recíproca) para avalar créditos. Se implementará una línea de crédito con descuento de cheques a través del Fondo Provincial de Inversiones. Una línea para capital de trabajo con descuento de cheques a tasa subsidiada (4 cheques a 90, 120, 150 y 180 días)

Dib Ashur informó que sigue vigente la línea a tasa cero para capital de trabajo o activos con topes de $50.000 y $200.000.

Uno de los sectores más afectados, el cultural, recibirá $30 millones en herramientas para asistir a los trabajadores. Habrá planes de reactivación, sistemas streaming, créditos y asistencia alimentaria.

Por último, el ministro de Economía explicó que para aquellos trabajadores con remuneraciones de hasta $10.000, se prevé asistencia alimentaria.

Conformidad con la medida

Tanto las cámaras como los sindicatos que representan al sector manifestaron conformidad con la medida que llega en un momento de mucha tensión para el gobierno pero también para las dirigencias, con bases que ya no responden a los pedidos de sus referentes.

Uno de los ejemplos es la Cámara de Comercio, que aplaudió y hasta se atribuyó las decisiones que tomó el Ejecutivo al compartir un volante virtual bajo el título “$500 millones para el sector. Un nuevo logro de la Cámara”.

Hace unos días, su presidente, Daniel Betzel, confesó a Salta/12 que ya no podía manejar a los comerciantes que querían abrir sus puertas sin respetar las medidas del ASPO, por lo que la posibilidad de retomar la actividad a partir del lunes 5 de octubre y el apoyo económico le llegó como una bocanada de aire fresco.

El secretario general de la Unión de los Trabajadores Hoteleros y Gastronómicos (UTHGRA), Pablo López, agradeció públicamente al gobernador “por haberse puesto en los pantalones de los trabajadores y tomar una medida específica para ellos”. Dijo que ya lo habían planteado en otras reuniones y que fue un gesto “que significa que nos escucharon”.

Explicó que desde el gremio ya enviaron una nómina con 4.357 trabajadores, “y los empleadores enviarán un mail al ministerio de hacienda para que el dinero se les deposite directamente a los empleados”.

Pero sostuvo que para que el trabajador en relación de dependencia pueda cobrarlo, no es necesario que el empleador esté al día, sino que lo harán a través de la última presentación de AFIP que se entregó desde el sindicato, “Hacienda con esas declaraciones ya le va a depositar al laburante, que no es culpable de los buenos o malos tratos del empresario, eso fue lo acordado con el gobierno”.

De todas maneras, aclaró que Economía evaluará cada caso, “porque si un trabajador está cobrando los ATP nacionales por unos $50.000, sería justo que no lo cobre y que sí lo haga otro compañero que está en peores condiciones, necesitamos ser solidarios en este momento”.

Con respecto a la ayuda para los gimnasios, López señaló que no solicitarán ese apoyo económico para las instalaciones que poseen “justamente porque no lo necesitamos y no vivimos de eso, preferimos que llegue a quienes viven de su gimnasio”.

En tanto, el secretario del Sindicato de Empleados de Comercio, César Guerrero también celebró la medida de las ATP provinciales “que será una ayuda para los empleadores que estuvieron complicados con el cierre de estas dos semanas”, y que complementará los aportes al trabajo nacionales.

Guerrero, al igual que su par de UTHGRA, recalcó que lo charlado con el Ejecutivo no incluía que el empresario deba estar recibiendo los ATP nacionales, pero sí que no tengan deudas a diciembre de 2019 con Rentas de la provincia. “Muchos hoy no están recibiendo el ATP porque abrieron desde mayo, pero esta ayuda es por estas dos semanas de pérdidas”, detalló.

El representante de los empleados de comercio dijo que son alrededor de 15.000 trabajadores del sector los que recibirán el beneficio y recordó que son solo los que tuvieron que cerrar por el ASPO durante esta quincena “no los trabajadores de los comercios esenciales”.

Convocaron a una marcha

Un sector de comerciantes no identificados con la Cámara que los representa, convocó a una marcha de automóviles para el próximo sábado desde las 16 bajo el eslogan “exigimos trabajar todos”.

Una de las convocantes, Natalia Saravia, reconoció que los anuncios del gobernador fueron bien recibidos, aunque dudó que los créditos a tasa cero puedan llegar a concretarse, “ya se hicieron este tipo de anuncios que en la práctica son imposibles de acceder”.

Aclaró que la marcha, que irá desde el monumento a Güemes hasta el barrio Grand Bourg, donde se encuentra la Casa de Gobierno, “no tiene banderías políticas, solo es un grupo de comerciantes que queremos certezas de poder volver a trabajar con todos los protocolos que sean necesarios”.

La Balcarce en ruinas

El empresario gastronómico del paseo Balcarce, Tupac Puggioni, dijo que Salta/12 que cualquier medida que no les permita abrir sus puertas más allá de las 00, no va a mover el amperímetro de una zona acostumbrada a la nocturnidad y que los anuncios del gobierno “son promesas que después hay que ver a cuántos llegan”.

Puggioni explicó que al ser un paseo alejado de las oficinas y el comercio, no se ve favorecido con el horario dispuesto por el COE, “la gente salía de su trabajo a tomar algo o comer, pero ya no sale de noche porque a las 00 no le resulta a nadie”, y aseguró que los días más favorables recaudaban el 10% de lo que acostumbraban.

“Acá vamos todos camino a cerrar definitivamente, para abrir tendríamos que recaudar el 30%, y para eso deberíamos abrir hasta las 02 de la mañana por lo menos”, dijo, y reconoció que el mercado salteño en estos tiempos no es el indicado para lo que ofreció históricamente La Balcarce, muy acostumbrada a la salida nocturna, los shows y los turistas.

A su vez subrayó que los créditos son imposibles de acceder para la mayoría y exigió que el gobierno muestre, de aquí a un tiempo, cuantos y quienes fueron los beneficiarios, “que den los nombres y cuánta plata se destinó, porque los $500 millones son como una promesa de campaña”.