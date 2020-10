Días de conectividad

Google, Facebook, Instagram, Twitter, Tik Tok, etc, etc, etc. El avance imparable y arrollador de las redes sociales se da tan rápido que pocos son los que se detienen a pensar en sus lógicas de funcionamiento y, principalmente, en sus consecuencias. Si bien no se pueden negar las ventajas de la conectividad masiva, ¿cuál es el precio a pagar?

Esa pregunta es la que busca contestar el documental El dilema de las redes sociales, dirigida por Jeff Orlowski. Estrenada durante el mes de septiembre a través de Netflix, la película explora cómo los expertos tecnológicos idearon un nueva forma de capitalismo, en la que el objeto de venta ya no son bienes y servicios sino la atención y la conducta de las personas. Como se menciona en un tramo del film, "si no pagas por el producto, entonces vos sos el producto".

De manera clara y contundente, la película expone una situación de la que poco se habla pero que puede tener consecuencias irreparables para el futuro, tanto a nivel individual como colectivo, más allá de los problemas que ya está produciendo. Y quienes mejores para explicar esto que los propios diseñadores de este nuevo modelo de negocios. A lo largo de la hora y media que dura el documental, se presentan los testimonios de fundadores, diseñadores gráficos, programadores, responsables de las áreas comerciales y demás actores que participaron en la creación de las redes sociales más utilizadas en el mundo.

Paralelamente, y combinada con las entrevistas, se presenta una dramatización con actores y actrices en la que se refleja la manera en que el uso del celular afecta a los distintos integrantes de una familia estadounidense.

El dilema de la redes sociales, se encuentra disponible en Netflix.