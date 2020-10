Derivas y debates sobre la sexualidad

Mañana a las 19 se presentará la revista ABC, La cultura del Psicoanálisis destinada a la sexualidad, a sus derivas y sus debates. Se trata de una revista que dirige con dedicación María del Rosario Ramírez del Colegio Estudios Analíticos. Este número cuenta con Flashes, Diversidades y Reseñas, secciones que se sostienen como destaca su directora “con los mejores argumentos”.

“En las redes -señaló- que van de un siglo a otro, nuestra época acelera derivas sobre la sexualidad. Y es retomada por infinidad de contiendas, disputas, querellas. Las leyes se cruzan con derechos que contemplan diversidades sexuales. El empuje de los feminismos incluye debates sobre derechos en pos de mejorar las condiciones de trabajo, poner fin a la violencia y a los crímenes de mujeres. Se suman nuevas nominaciones de las diversidades sexuales en las siglas LGTB; se busca instalar decisiones sobre lenguaje inclusivo. Por otra parte, el movimiento Me Too –con distintos nombres según la localía− participa en la sociedad a nivel de una protesta de masas, no siempre con arreglo a una fundamentación intelectual de la que sí disponen algunos de los escritores feministas”.

En esta misma página se publica un fragmento de uno de los textos de la revista cuya autora, Mirtha Benítez, trasmite con gusto una historia interesante sobre una paciente de Lacan, mística ella.

El cuidado de la edición estuvo a cargo de Ana Santillán cuya labor se destaca cuando uno tiene la revista a la vista. El color, la textura, las imágenes interiores muestran una delicadeza y una atención indiscutible.

Mujeres ranas, únicas, revolucionarias, asesinadas, místicas, filmadas, anoréxicas, caminan sus páginas, amas de casa, frenéticas, consumistas, mujeres flores las recorren no sin encontrarse con su, como se dice, polo opuesto, hombres desde criminales hasta amantes, amos soñados y reales.

En la presentación hablarán Gabriela Rodríguez, Carmen González Táboas, Alejandro Sosa Días y Gabriel Levy (Editor con MdRR), con la coordinación de Laura Bosco.

*Psicoanalista. Editor de la página de Psicología de Rosario/12.