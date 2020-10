Registro municipal para democratizar su acceso

El Concejo debatirá hoy en la sesión virtual el proyecto del bloque Ciudad Futura-FSP que establece la creación de un registro municipal de cultivos terapéuticos y solidarios de cannabis. La ordenanza tiene como objetivo "definir un marco regulatorio para el acceso informado y seguro del cannabis y sus derivados como recurso terapéutico y para su uso en la investigación científica, promoviendo el cuidado integral de la salud en Rosario". En ese sentido, dispone la conformación de un Consejo Asesor, encargado de construir los criterios y protocolos que permitan reglamentarla e implementar el registro. Además, le pide a la Municipalidad que gestione convenios con la UNR y el Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas de Argentina (Conicet) para avanzar en la investigación y producción pública de medicamentos a base de cannabis. "Buscamos democratizar el acceso, y sobre todo generar la información y la protección a los usuarios y cultivadores, para que el Estado no vaya a contramano de lo que se está avanzando desde la sociedad civil, y sacarlo del lugar de clandestinidad", dijo a Rosario/12 la concejala Caren Tepp.

El pasado martes, la Comisión de Gobierno le dio luz verde --luego de consensuar algunas modificaciones propuestas por el oficialismo-- al proyecto de ordenanza impulsado por la concejala Jesica Pellegrini, abogada de Madres Que Se Plantan, el grupo de cultivadoras rosarinas que fabrican su propio aceite con el que tratan las patologías de sus hijos e hijas. Para evitar ser criminalizadas, presentaron un amparo colectivo en la justicia Federal, que en primera instancia falló a su favor, autorizándolas a cultivar, pero el anterior gobierno nacional lo apeló, y todavía espera una resolución de la Corte Suprema de Justicia de la Nación.

"Se trata de un paso más del trabajo que venimos haciendo con las Madres Que Se Plantan, que nos permitió entrar en contacto con organizaciones como Aupac y Arec que tienen una trayectoria y un recorrido en la ciudad en este tema", dijo Tepp sobre el proyecto que será aprobado hoy por el Concejo. "Planteamos, en el marco de la ley nacional y la ley provincial que ya establecen el uso medicinal del cannabis, poder desde los gobiernos locales acompañar estos avances y la demanda creciente en la sociedad", agregó.

Tepp destacó que esa demanda, al no tener un acompañamiento del Estado, produce desinformación y además obliga a caer en mercados clandestinos: "Lo que terminan comprando y consumiendo no es efectivamente aceite de cannabis porque no está certificado ni testeado, y terminan siendo víctimas de esa situación. Este registro les permitirá tener una certificación para que puedan salir de la clandestinidad y a merced de las posibles represalias de las fuerzas de seguridad".

Una de las claves de la iniciativa radica en la creación del Consejo Asesor, que brindará el certificado de registro a los inscriptos, y estará conformado por representantes de las secretarías pertinentes del Departamento Ejecutivo, del Concejo, representantes de organizaciones cannábicas de la ciudad y profesionales de la salud. En este sentido, Tepp remarcó que "el Estado local, más en nuestro caso que tenemos una red de servicios de Salud Pública muy reconocida, puede brindar las capacitaciones a los trabajadores de los efectores públicos municipales para que empiecen a incorporar el uso del cannabis medicinal".

Atendiendo a la emergencia sanitaria por la pandemia, los impulsores del proyecto decidieron no establecer necesariamente como autoridad de aplicación a la secretaría de Salud, y confían que una vez aprobada la ordenanza, tras consensuar las modificaciones con el oficialismo, puedan comenzar a trabajar rápidamente junto a las organizaciones en su implementación.

El Concejo de Santa Fe aprobó el 20 de agosto el proyecto de Barrio 88 para avanzar con un marco regulatorio para el acceso informado y seguro como recurso terapéutico, la investigación, el uso científico del cannabis y sus derivados, promoviendo el cuidado integral de la salud. Uno de los artículos establece la creación de un registro de usuarios y/o cultivadores terapéuticos del cannabis, que deberá coordinarse con el Registro Nacional de Pacientes en Tratamiento con Cannabis creado por la Ley Nacional 27.350.