Protesta de vecinos ante el gobierno porteño

Familias del asentamiento Scapino, del barrio porteño de Villa Lugano, se movilizaron este miércoles a la sede del Ministerio de Desarrollo Humano y Hábitat del Gobierno porteño, en el marco de un plan de lucha con un amplio abanico de reclamos, que incluye la creación de trabajo genuino, asistencia alimentaria y servicios de agua potable y cloacas.



La protesta vecinal se realizó frente a la sede del ministerio, ubicado en avenida Piedra Buena 3200, donde se encontraba el edificio conocido como el "Elefante blanco", en Villa Lugano.



"No tenemos banderas políticas, somos solamente vecinos que estamos cansados del estado de abandono de nuestro asentamiento y queremos que se transforme en un barrio habitable y con todos los servicios como cualquier vecino de la Ciudad", indicó Iluminada Ávalos. La vecina explicó que muchos de los que viven en Scapino "están en una situación límite: o comen o pagan los impuestos, o directamente los desalojan porque no pueden pagar alquiler" y aseguró que allí "no hay ley de alquiler que valga".



El asentamiento Scapino, integrado por cinco manzanas de viviendas humildes construidas en forma vertical, se encuentra ubicado frente a otra villa, Ciudad Oculta, a pocos metros del Ministerio de Desarrollo Humano y Hábitat del gobierno porteño, en el barrio de Villa Lugano. "Estamos realmente cansados de reclamar. Esta es una grave situación social que afecta a todos los vecinos del asentamiento, por eso estamos pidiendo que nos reciba la ministra (de Desarrollo Humano y Hábitat, María) Migliore, pero hasta el momento no hemos recibido respuestas", concluyó Ávalos.