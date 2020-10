Familiares de policías marcharon pidiendo más atención médica a los efectivos

Familiares de efectivos marcharon a la jefatura de Policía y al Grand Bourg. Protestaron por la falta de atención médica y de elementos de bioseguridad para los miembros de la fuerza policial. Solicitaron la renuncia del ministro de seguridad, Juan Manuel Pulleiro y de la jefa de Policía, Norma Morales.

La hija de Claudio Burgos, comisario fallecido por Covid-19, Gisel Burgos, dijo a Salta/12 que ya hubo 14 efectivos fallecidos por la enfermedad. "Solicitamos la renuncia de Juan Manuel Pulleiro y de Norma Morales, para nosotros no se están manejando bien dentro de la policía", manifestó."Pedimos atención médica. Que hagan seguimientos de los casos cuando hay policías con Covid-19, que vean cómo están las familas, si necesitan dinero o medicamentos", añadió.

Burgos indicó que además las familias de los policías están recibiendo amenazas de traslados y despidos para los efectivos por salir a marchar. "Que la jefatura deje de amenazar, estamos en democracia, los familiares tienen derecho a expresarse, no se pueden tapar las cosas con un dedo, con represalias no están dando soluciones", aseveró.



En la protesta frente a la Jefatura de Policía, pudieron hablar con Morales y con el Secretario de Seguridad, Benjamín Cruz.

Cruz, planteó que acercó a la manifestación para conocer las demandas de la policía. "No queremos peleas, queremos comunicación, trabajar juntos", expresó en conferencia de prensa. El funcionario dijo que pidió a Burgos "un puente", con las familias de los policías y el Ministerio. Recomendó a los familiares que llamen al 911 para hacer los trámites ante los casos de Covid cuando les reclamaron las dificultades para obtener certificados médicos y por ende las licencias laborales.

Burgos planteó que los uniformados están comprando por su cuenta barbijos, guantes y alcohol en gel. Morales dijo que gestionaron elementos de protección y admitió que no son suficientes. Anunció que esperan recibir máscaras de seguridad para policías que están en la primera línea, según consignó El Tribuno.

La jefa de Policía, también indicó que hay dos hoteles para alojar a los efectivos. Detalló que hay 900 policías aislados por contacto estrecho, más de 450 con Covid y 240 recuperados.

Por otro lado, Burgos señaló que ya hubo 14 policías fallecidos por Covid en la Provincia y que hay alrededor de 1500 aislados. Destacó que hay una médica que está colaborando de forma voluntaria con los efectivos.

Después de la marcha ante la Jefatura, Burgos contó que se reunieron con el coordinador de Enlace y Relaciones Políticas, Pablo Outes. "El gobierno desconoce el abandono de policías. Para Outes a los elementos de bioseguridad los tendrían que tener todos pero no los tienen. Con el tema de la Aseguradora de Riesgos de Trabajo (ART) y la obra social del Instituto Provincial de Salud (IPS) tampoco se hizo nada. Desde el Ministerio de Seguridad no llamaron para decir que se hagan cargo de los policías", sostuvo.

Burgos insistió en que hay dificultades con la ART porque piden un hisopado para realizar la cobertura y por otro lado sostuvo que no están pudiendo realizar esta prueba con la obra social IPS, además señaló que falta atención médica y que tienen problemas para encontrar camas ante la necesidad de internaciones.

Desde prensa del IPS aseguraron que el servicio de salud se está brindando aunque admitieron que el sistema de salud está colapsado y que hay dificultades para conseguir camas . Informaron que en las líneas del gobierno 135 y 148 hay una opción para afiliados del IPS en las que atienden 12 operadores y 50 médicos en línea de 8 a 00:00. "De acuerdo al Protocolo el médico determina la gravedad", aclararon.

"Hay policías que están volviendo a trabajar y siguen enfermos, están siendo obligados por los jefes. Algunos todavía tienen dolor de garganta y se sienten débiles, aunque hayan cumplido los 15 dias de aislamiento", aseguró Burgos e indicó que esto pone en riesgo la salud pública.

Burgos sostuvo que esperan novedades del gobierno a partir de la marcha de este miércoles. "El ministro está puesto para solucionar los problemas, no para no hacer nada. Para cambiar esta situación de la policía necesitamos un cambio en la cúpula mayor pero por el momento no hay intención de hacerlo. (...) Me dijeron que Pulleiro está avalado por el gobernador Gustavo Sáenz", aseveró.