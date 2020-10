Santiago Cafiero sobre el traslado de jueces: "Vamos a ver si la Corte actúa de acuerdo con la Constitución"

"El Gobierno actuó conforme a la Constitución Nacional, el Senado actuó conforme a la Constitución Nacional, el Consejo de la Magistratura actuó conforme a la Constitución. Los argentinos estamos viendo si la Corte va a actuar de acuerdo a la Constitución Nacional", dijo el jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, sobre la decisión de fondo que el máximo tribunal debe tomar respecto del traslado a dedo que hizo el macrismo de los jueces Pablo Bertuzzi, Leopoldo Bruglia y Germán Castelli, quienes se atrincheraron a sus cargos a pesar de que no cumplieron con ninguno de los filtros que establece la ley para sus ascensos, no se presentaron al Senado y decidieron pedir un per saltum para que los cortesanos se expidan sobre sus casos, habida cuenta de que todas las instituciones les estaban dando la espalda.

La palabra de Cafiero puede ser interpretada como la opinión del presidente Alberto Fernández sobre este tema, habida cuenta del rol que ocupa y de que el primer mandatario lo definió prácticamente como su doble el día que lo presentó en sociedad para el cargo que ocupa. "En este tipo de cuestiones se juega el prestigio de la Justicia y de la Corte, si la Justicia actúa y resuelve conforme a derecho, o actúa y resuelve conforme al clima político. Eso es lo que está en juego", agregó el funcionario.





Reforma judicial

Sobre el proyecto del Gobierno, Cafiero dijo: "Lo que hicimos fue actuar conforme a lo que dicta la Constitución, respetando la independencia de poderes, respetando la institucionalidad, el Consejo de la Magistratura, el Senado. En ese sentido seguimos de cerca todo lo que sucede en la Justicia. Por eso también hemos presentado una reforma que queremos que se discuta, se debata y se perfeccione, si hay que perfeccionarla, con otras opiniones en en la Cámara de Diputados y en el Senado, que es donde se tiene que hacer".

También se refirió a la causa de las fotocopias de los cuadernos del chofer Oscar Centeno y sus irregularidades, que los medios hegemónicos prefieren no mencionar. "Eso aparentemente no es gravedad institucional. Que un fiscal haya estado en rebeldía tanto tiempo con una causa que todavía el día de hoy tiene mucho claroscuro, eso no es de gravedad institucional", sostuvo.

E insistió con defender la actuación del Gobierno y otros organismos del Estado en el cuestionamiento de los traslados del trío BBC. "Yo insisto: el Gobierno actuó conforme a la Constitución Nacional. El Senado actuó conforme a la Constitución Nacional y el Consejo De la Magistratura actuó conforme a la Constitución. Lo que nosotros estamos esperando entonces es que la Corte también actúe acorde a la Constitución. Hubo otros magistrados que sí se presentaron en el Senado y buscaron tener el acuerdo y discutirlo y debatirlo ahí, que es lo que marca la Constitución", finalizó.