Cristina Kirchner recordó la emoción de Quino cuando Mafalda ingresó al Plan Nacional de Lectura

La vicepresidenta Cristina Kirchner volvió a recordar al dibujante y humorista gráfico Joaquín Salvador Lavado, mejor conocido como Quino, quien falleció este miércoles a los 88 años. A través de sus redes sociales, la exmandataria recordó la emoción del artista cuando Mafalda fue incluida en el Plan Nacional de Lectura.

"En el año 2014, en el que Mafalda cumplió 50 años, incluimos su obra en el Plan Nacional de Lectura. Fueron 29 mil colecciones y un total de 311 mil libros que llegaron en forma gratuita a todas las escuelas. Te comparto el video con Quino emocionado y agradecido. Caricia al alma", escribió Fernández en su cuenta de Twitter.

En el video, se lo ve a Quino profundamente agradecido al afirmar que "le devuelve a la educación argentina todo lo que le dió" y que "lo único que hizo fue desarrollar las ideas que le inculcaron sus maestras".

"Me ha conmocionado mucho la cantidad de ejemplares, me ha dejado estupefacto. Me alegra muchísimo. A mí nunca me gusta sentirme orgulloso de lo que he hecho, pero esta vez la verdad que es un orgullo que el trabajo que uno hizo con mucho cariño, siempre se difunda de esta manera", expresa en otro fragmento.

Por último, se refiere al aporte que significa Mafalda para las y los estudiantes: "Creo que el sentido de justicia y libertad. Y que hay que educarse y la igualdad, que entre todos podemos hacer un país mejor".

Se trata del segundo recuerdo que comparte la presidenta del Senado, luego de que este jueves subiera un vido de octubre de 2012, cuando inauguró el Centro Cultural Julio Le Parc en Mendoza con la presencia de Quino.



Mafalda, su tira más famosa, y que empezó con una campaña de publicidad encubierta para la marca de electrodomésticos Mansfield, cumplió este miércoles 56 años. En ese momento, Quino había creado al personaje para la empresa, pero la campaña finalmente no se hizo, y el dibujante publicó la historia en las revistas Leoplán y luego en Primera Plana.

Además de Mafalda, Quino publicó una veintena de libros, como ¡Qué mala es la gente!, ¡Cuánta bondad!, Quinoterapia, ¡Qué presente impresentable!, ¿Quién anda ahí?, entre otros.

La noticia de su muerte tuvo amplia repercusión. Daniel Divinsky, su editor, fue el primero en difundirlo en la red social Twitter: "Se murió Quino. Toda la gente buena en el país y en el mundo, lo llorará". Trascendió que su fallecimiento se debió a una descompensación general, tras una serie de problemas de salud preexistentes.