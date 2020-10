Encontraron un cuerpo calcinado en Cerrillos y sería de una mujer

El Ministerio Público Fiscal de Salta informó anoche que por elementos que encontraron cerca del cuerpo calcinado infieren que se trata de una mujer. La confirmación se conocerá recién hoy, con el informe de la autopsia, dado que el estado del cuerpo no permitió el reconocimiento a simple vista ni establecer si se trata de un hombre o una mujer.

La novedad, más los sucesos en Jujuy, donde en un mes fueron asesinadas cuatro mujeres, y el homicidio de otra mujer en la localidad de Hickman en el departamento salteño de General San Martín, tensionaron aún más el enojo creciente en las organizaciones de mujeres de la provincia por el aumento de la violencia machista durante la pandemia. En este contexto resolvieron manifestarse hoy en apoyo a las jujeñas y "en defensa propia". La convocatoria es a las 10, en la plaza 9 de Julio.

El cuerpo encontrado ayer estaba entre la maleza detrás del Centro de Salud "Néstor Kirchner" en el barrio Congreso Nacional del pueblo de Cerrillos, en el departamento del mismo nombre, vecino de la ciudad de Salta.

Por testigos se supo que cuando fue hallado, cerca de las 11 de la mañana, estaba todavía bajo los efectos del fuego. El caminante que dio con el cuerpo, un hombre de unos 50 años, contó de su hallazgo a unos albañiles que trabajan en una obra cercana, a unas dos cuadras. En realidad se acercó a preguntar por la dirección de una dependencia policial, primero dijo que quería notificar un incendio de pastizales pero luego confió que en realidad lo que se quemaba era un cuerpo humano.

El albañil José Medina se hizo cargo de informar a las autoridades sobre el hallazgo, según relató al diario El Tribuno. El joven contó que él mismo fue hasta el lugar y pudo constatar la presencia del cuerpo, y observó que cerca del cadáver alguien había hincado un palo en la tierra del que colgó una mochila y arriba de ella, unos lentes. "Estaban bien acomodadas las cosas", relató.

Medina avisó a los responsables del Centro de Salud y llamó al Sistema de Emergencias 911, poniendo en marcha así las tareas de rigor para el levantamiento del cuerpo y de posibles huellas.

"De las primeras tareas desplegadas en torno al hallazgo de un cuerpo humano que estuvo bajo los efectos del fuego, se presume que se trataría de una mujer", informó el Ministerio Público Fiscal. Añadió que "en las próximas horas" se iba a realizar la autopsia y que la identidad se confirmará con pruebas científicas, "ya que el daño que presenta, no permite que sea reconocido".



La investigación quedó a cargo del fiscal penal 2 de la Unidad de Graves Atentados contra las Personas en turno, Ramiro Ramos Ossorio.

El fiscal dio intervención al Cuerpo de Investigaciones Fiscales (CIF), cuyos técnicos realizaron también las tareas de rigor y el cuerpo fue trasladado al Servicio de Tanatología Forense del CIF, donde se iba a hacer la autopsia.

"Ya paren la mano"

La sucesión de crímenes de odio contra las mujeres cometidos en Jujuy y Salta en pocos días generaron un clima de angustia y bronca, dijo Sandra Egüe, una de las mujeres autoconvocadas que llamó a manifestarse hoy en la plaza principal de la ciudad de Salta para decir "basta" a la violencia machista. Una anécdota que contó a Salta/12 pinta el estado de inseguridad en que viven las mujeres por estos días: su hija, que está viviendo en una ciudad en Jujuy le mandó un mensaje ayer: "Me partió el alma: me dice, ma, por cualquier cosa, y me pasa los contactos de las amigas, ellas ya tienen tu teléfono".

Egüe dijo que la convocatoria surgió de manera espontánea en un grupo de trueque de whatsapp, tras enterarse de asesinato de Gabriela Cruz ayer por la mañana. Una dijo que había que salir a apoyar a las mujeres de Jujuy, "porque no da para más, se incrementaron mucho los casos de femicidios con esto de que quedaron encerredas las víctimas con el agresor". Rato despues supieron del cuerpo encontrado en Cerrillos.

La invitación es a asistir con todas las medidas de bioseguridad para evitar contagios del coronavirus. Y piden llevar carteles. Egüe dijo que en en primer lugar salen "en defensa propia", y luego que "el Estado se haga presente" e intervenga para salvar vidas.

"Acá nadie se hace cargo de nada. Y todos los días aparece una muerta", ratificó Egüe. Señaló que la policía dice que no puede investigar o buscar a las mujeres desaparecidas "si no han pasado 72 horas de desaparecida y cuando la encuentran ya capaz está muerta". Y lamentó en este sentido la persistencia de prejuicios que motiva esta reacción tardía, como entender que cada vez que una mujer se ausenta es porque se fue con un novio, con lo que "recae una y otra vez sobre las mujeres víctimas la culpabilización".

"Salimos con la consigna de que el Estado se haga presente, que legisle, tenemos la idea de empezar a levantar firmas para empezar con una convocatoria popular", ya que los diputados no presentan leyes de protección "al 50% de la población que somos las mujeres", añadió Egüe.

Y se manifestarán también en apoyo a las mujeres de Jujuy, para decir "basta, que ya paren la mano y que intervengan. No puede ser que no haya cámaras de seguridad, que cuando llamamos al 911 porque escuchamos algo o vemos, nunca llegan. Todas esas cosas que hacen que sea más grave la situación, y muy peligrosa, porque ya es evidente que estamos en peligro, ser joven y mujer es un peligro. Es una angustia que... realmente, con mucha bronca".