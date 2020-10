Paro en 40 líneas de colectivos por el asesinato de un chofer

Los cuatro pasajeros que estaban todavía a bordo del interno 75 de la línea 218 coinciden en afirmar que el asesinato del chofer Pablo Flores, de 28 años, no se produjo como consecuencia de un intento de robo. “Lo que recuerdo es que el colectivo se detuvo en una parada y dos personas que se bajaron de un auto, sin decir nada, le dispararon a mansalva”, fue lo que dijo uno de los pasajeros, de nombre Leonardo. Otro chofer de la misma línea, Gastón, dijo que el coche 75 “no era el que conducía habitualmente” su compañero asesinado. Los pasajeros escucharon seis disparos, dos de los cuales hirieron de muerte a Flores.

En la causa declaró el conductor habitual del interno 75, quien se encontraba de licencia médica, por un problema en una de sus piernas. Fuentes del Ministerio de Seguridad bonaerense coincidieron en que no fue un intento de robo y que se sospecha de una venganza contra el chofer habitual del interno 75 y no contra Flores, que manejaba otro coche de la línea 218, que pertenece a la empresa Almafuerte. Ese interno se encontraba momentáneamente fuera de servicio.

El ministro de Seguridad bonaerense, Sergio Berni, se hizo presente en la mañana de este viernes en el cruce de General Paz y Juan Manuel de Rosas (Ruta 3 después del Camino de Cintura), donde los compañeros de Flores realizaron un corte de calle para reclamar “justicia y seguridad” para los colectiveros. Por lo ocurrido, 40 líneas del transporte automotor de pasajeros de la zona oeste del Gran Buenos Aires, realizaron un paro de protesta.

El crimen ocurrió en la noche del jueves, cerca del kilómetro 28 de la ruta 3, en el barrio San Javier de la localidad de Virrey del Pino, partido de La Matanza.

El hecho ocurrió cerca de las 22 del jueves y en la madrugada del viernes, la primera reacción de vecinos y compañeros del chofer asesinado, fue atacar con piedras la comisaría de Virrey del Pino, además de quemar un par de patrulleros y autos particulares estacionados en las cercanías de la sede policial.

El ministro Berni se hizo presente en el corte y pudo hablar con los compañeros de Flores. El funcionario fue recibido con algunos gritos de protesta, pero finalmente pudo dialogar con los trabajadores, luego de que algunos de ellos convencieran a los más exaltados a escuchar al ministro. Berni se comprometió a tomar medidas para “reforzar la seguridad en la zona”.

Gastón, uno de los choferes que se reunieron para reclamar justicia, contó que viajó esa noche en el colectivo conducido por Flores. “Cuando yo me bajé todavía estaba lleno de pasajeros, con gente parada, algo que no se puede hacer, pero Pablo lo hacía para no dejar a las personas varadas en la calle”. Gastón confirmó que Flores nunca conducía el interno 75, pero dijo no tener información alguna sobre la supuesta venganza contra el habitual chofer de ese coche.

Los cuatro pasajeros que se encontraban en el colectivo en el momento del hecho, precisaron que luego de ser baleado, Flores cayó sobre el costado derecho del asiento de conductor. Con su pie quedó apretando el acelerador, motivo por el cual el vehículo siguió su trayectoria y se estrelló contra un árbol. Los agresores huyeron y los pasajeros sólo sufrieron algunos golpes y lesiones leves.

El enojo que provocó el ataque a la seccional de Virrey del Pino se debió a que “no había un patrullero en toda el área y la policía tardó un montón en llegar al lugar del crimen”, relataron los choferes durante el encuentro que tuvieron con el ministro de Seguridad.

Tras el asesinato, la Unión Tranviarios Automotor (UTA) dispuso un paro de 24 horas que involucra a más de 40 líneas de colectivos. La medida de fueza, que comenzó a las 0 horas de este viernes, complicó a miles de pasajeros habituales en la zona.

Los choferes recordaron que en abril de 2018, también en la localidad de Virrey del Pino, fue asesinado de dos balazos el chofer Leandro Alcaraz, de la línea 620, que tiene un largo recorrido por la ruta nacional 3, desde su cabecera en el cruce de General Paz y Juan Manuel de Rosas. En ese caso, los autores fueron dos jóvenes que atacaron a balazos al chofer, luego de subir al colectivo, tras una discusión por el mal uso de la tarjeta SUBE.