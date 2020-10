Jason Alexander: "Nosotros decidimos terminar Seinfeld"

Jason "George Costanza" Alexander reveló que el elenco de Seinfeld fue el que decidió terminar la serie después de nueve temporadas. La icónica comedia creada por Jerry Seinfeld y Larry David tuvo nueve años de éxito en la cadena NBC, antes de llegar a un inesperado final en 1998.

En una aparición en el podcast At Home with the Creative Coalition, Alexander señaló que la decisión de dejar de filmar provino del temor a que, tras nueve temporadas, la serie se volviera predecible. "Nos sacamos a nosotros mismos del aire. Nosotros la terminamos", dijo. "Todos pensamos que el show podía seguir siendo gracioso, porque los guionistas siempre eran muy buenos en lo suyo, y podían seguir encontrando estos invitados asombrosos que aparecían todo el tiempo, con lo que había un flujo constante de un nuevo sentido del humor. Sabíamos que lo divertido no era un obstáculo".

Sin embargo, el actor continuó: "El obstáculo era que, después de tanto tiempo, la audiencia más o menos podía anticipar cómo cualquiera de estos personajes iban a reaccionar en cualquier situación dada. No había nada nuevo que estos personajes pudieran hacer y que todavía fuera Seinfeld. Dado que el show había cuidado bien nuestras carreras y muy bien nuestras finanzas, el pensamiento general era que por qué no nos retirábamos antes de que el público dijera 'este pibe ya estuvo acá demasiado tiempo'".

El intérprete de 61 años también se sinceró sobre la inspiración que su legendario personaje obtuvo de la vida real: "Las cuatro páginas que leí eran como un guion de Woody Allen... de allí vinieron los anteojos y el marcado acento neoyorquino. Lo leí en una grabación, la envié y pensé 'nunca me van a dar este papel'. Una semana después recibí un llamado de Larry y Jerry y todo encajó".