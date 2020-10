Festram e intendentes profundizan el conflicto    

Desde Santa Fe

Los trabajadores municipales de la provincia rechazaron ayer la última oferta salarial de los intendentes -porque es inferior a las anteriores que ya habían desestimado- y anunciaron un plan de lucha de 72 horas para la semana que viene. El miércoles arrancarán con retención de tareas y protestas en caravanas, cortes de rutas y carpas que se levantarán frente a varios municipios y seguirán con un paro de 48 horas el jueves y viernes. “La paritaria está muy complicada”, dijo el líder de Festram Claudio Leoni a Rosario/12. “Caótica”, la definió. Y atribuyó la situación a un “operativo muy fuerte” del gobierno de Omar Perotti y “sus aliados en los municipios y sindicatos para que aceptemos una propuesta salarial con la que los intendentes puedan hacer caja, no porque falte la plata”, denunció.

El conflicto se profundizó la semana pasada con una huelga de 72 horas, a la que se sumará ahora otra de 48 horas, el jueves y viernes venideros. Pero si no hay acuerdo, la próxima será de 96 horas. "En el último plenario de secretarios generales ya se plantearon mociones" en ese sentido y "el abandono de las guardias mínimas", dijo Leoni. “La situación está muy complicada. Las negociaciones no avanzan. Los intendentes dicen una cosa en el diálogo informal, pero después en la mesa paritaria, “en el plano formal, vuelven con propuestas que ya habíamos rechazado. No hay cambios”.

“Si no hay acuerdo –alertó Leoni- vamos a pedir la vigencia de la ultractividad y reclamar que nos paguen los sueldos ajustados a la inflación”, como se acordó en la paritaria anterior.

“Esto no da para más”, sostuvo el secretario general de Festram. “Es evidente que hay una operación muy fuerte del gobierno de la provincia con sus aliados en los municipios y en los sindicatos para que aceptemos una propuesta salarial con la que los intendentes puedan hacer caja, no porque falte la plata”.

Los intendentes ofrecieron un aumento del 15% en septiembre para llegar al 25% en diciembre, pero Leoni dijo que es un incremento “mentiroso” porque el porcentaje se aplica sólo al básico y por lo tanto impacta en la mitad del salario. Es una propuesta para “confundir a los compañeros”. En diciembre, el aumento solo rondaría el 13%.

Leoni dijo que las protestas del miércoles se van a sentir (en las caravanas de vehículos, corte de rutas y carpas frente a los municipios). Y lo mismo ocurrirá en el paro de 48 del jueves y viernes.

“Los trabajadores municipales no cobran un aumento desde diciembre de 2019”, recordó Leoni. “Cada vez hay más compañeros en la calle en la lucha contra el covid. Tenemos más de 400 infectados en el gremio en toda la provincia. Sin juntas médicas porque las ART no reconocen el covid como enfermedad profesional. Los comités mixtos de salud no se integran y no hay protocolos. Y mientras tanto, las actividades municipales se amplían a medida que se habilitan más rubros comerciales, deportivos y espacios de entretenimientos. Esa es la situación. Bastante caótica”, reveló.

La oferta de los intendentes que rechazó Festram proponía: aumento cero en julio, 3.000 en agosto, 3500 en setiembre, 4.000 en octubre, 4.500 en noviembre y 5.000 en diciembre para todas las categorías. “Es un monto inferior a propuestas anteriores”.

“Mientras las asignaciones familiares siguen congeladas en tres pesos para la asignación por escolaridad primaria, 40 pesos por cónyuge y 260 pesos por hijo que sólo alcanza para comprar 600 gramos de carne picada”, ironizó Leoni.

El plenario de secretarios generales de Festram advirtió que si los municipios y comunas no ofrecen una mejora salarial que permita superar el conflicto, se profundizará el plan de lucha. La semana que viene el paro será por 48 horas (jueves y viernes), pero el próximo se extenderá a 96 horas.