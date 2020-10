Dos femicidios en una semana en Salta

El fiscal penal Ramiro Ramos Ossorio informó que trabaja con la hipótesis de femicidio ante el hallazgo del cuerpo de una mujer calcinada en Cerrillos. La autopsia se hizo ayer. El funcionario aclaró que aún se realizan pruebas científicas para determinar la identidad en forma fehaciente. Por otro lado, en la localidad sostienen que se trata de Fabiana Arismendi. Ayer marcharon mujeres autoconvocadas en la ciudad y luego se sumó la familia para exigir justicia, en la casa de la víctima colocaron carteles y velas.

El miércoles en el pueblo de Hickmann también hallaron asesinada a Elvira Sabán, de 65 años. El fiscal Gonzalo Vega, interino en la Fiscalía Penal de la Unidad de Graves Atentados contra las Personas de Tartagal, imputó por homicidio calificado por la violencia de género y concurso premeditado de dos o más personas a Néstor Alan "Tato" Tobar, Juan Francisco "Eri" Vera Sánchez "Eri" (sobrino de la víctima) y a Cristián Omar Garozzo. Aún faltan todos los informes de autopsia.

Ante los femicidios en Salta y en la vecina provincia de Jujuy, en la capital salteña hubo una marcha en la mañana e intervenciones urbanas en distintos lugares por la tarde. También se manifestaron en Rosario de Lerma, en La Silleta y en Cerrillos.

Respecto al femicidio de Cerrillos, el fiscal Ramos Ossorio explicó que por los primeros datos obtenidos y por el informe preliminar de la autopsia, la víctima sufrió una muerte violenta. Respecto a los datos filiatorios, enfatizó que a pesar de contar con elementos que permiten identificar a la víctima, se realizan pruebas científicas para determinarla fehacientemente debido a que por el estado en que se encontraba el cuerpo no fue posible realizar un reconocimiento visual.



La responsable de la oficina de las Mujeres, Género y Diversidad del municipio de Cerrillos, Rosa Zuleta, contó a Salta/12 que estuvo acompañando las marchas que se hicieron en la ciudad en la tarde del viernes. Primero se manifestaron para exigir justicia un grupo de mujeres feministas autoconvocadas, y después se sumaron dos hijos de Fabiana Arismendi, de 30 y 32 años, también la nuera con dos nietas y la expareja de la mujer.

"Uno de los hijos dijo que estaba sin poder creer lo que había pasado. Las más consternadas eran la nuera con dos nietas. Solicitaron atencion psicológica para las nenas", sostuvo Zuleta.

La funcionaria municipal pudo averiguar que Fabiana vivía con el hijo de 30 años de cuyo padre ya se había separado. "La noche anterior (a que encontraran su cuerpo calcinado) fue a comprar y volvió a su casa. La pareja actual le dijo a una vecina que la fue a buscar a las 10 u 11 de la mañana a la casa el jueves, que pudo observar que estaba la billetera sobre la mesa y no estaba el bidón de nafta", relató.



"Estuve tratando de averiguar en la Policía, hablé con operadoras VIF (de Violencia Intra Familiar), quería conocer si había antecedentes de violencia de género pero me dijeron que el caso pasó a (la División) Homicidios, no brindaron más informacion para no entorpecer la investigación", explicó Zuleta.

"Es una situación muy triste", añadió la funcionaria. Indicó que conocía de vista a Fabiana. Contó que la mujer había quedado con un problema en las piernas a raíz de un accidente años anteriores, por ese motivo tenía una pensión por discapacidad y no podía trabajar.

Zuleta dijo que una vecina relató que Fabiana decía que estaba bien con su actual pareja y que mantenía una buena relación con el exmarido. Sin embargo, la funcionaria hizo la acotación de que "las víctimas muchas veces tienen naturalizada la violencia y no la pueden contar".

La funcionaria municipal dijo que en Cerrillos hay muchas situaciones de violencia de género y de abuso sexual a niñas, niños y adolescentes en este contexto de aislamiento por la pandemia de la covid-19. "Tenemos dos o tres barrios de mucha vulnerabilidad donde más se nota la violencia", manifestó.

Aclaró asimismo que la oficina de género de la que está a cargo se creó también en este período de pandemia, indicó que están brindando contención y asesoramiento legal. Dijo oque las respuestas de la justicia son "lentas e ineficaces". Mediante el programa Potenciar Trabajo de Nación están facilitando la gestión para que las víctimas tengan asistencia económica, Zuleta contó que las que 8 primeras cuyos datos cargaron ya pudieron cobrar el plan. Además, recordó que su teléfono, 3875 20-2094, está disponible para la atención y asistencia. Dijo que trabaja en articulación con las tres operadoras VIF del sector 81 de la Policía local, quienes están las 24 horas, y que también recibe las derivaciones de la línea nacional 144.

A la mañana hubo una marcha en Salta Capital y por la tarde en distintos puntos de la ciudad se organizaron grupos de feministas autoconvocadas con pancartas "mostrando las consignas que tienen que ver con el rechazo, la impotencia, la bronca y el dolor ante los femicidios, esperamos justicia para las víctimas de Salta y Jujuy", expresó a Salta/12, la militante feminista autoconvocada, Sandra Acosta.

"No quisimos convocar a una sola marcha para cuidarnos de los aglomeramientos por la pandemia de covid-19 porque somos conscientes de la crisis sanitaria de estos momentos, Tenemos que vivir con temor al virus y a los femicidios, muchas mujeres están viviendo con el violento y abusador al lado en este aislamiento", manifestó Acosta.

La militante detalló que se planteó una convocatoria desde capital, en principio en el grupo Género Trueque y se difundió por redes sociales, se sumaron mujeres en Rosario de Lerma, en La Silleta y en Cerrillos. "Se despertó mucha empatía, ganas de cuidarnos entre nosotras. La convocatoria fue sin ningún sello, salieron las dos propuestas, de la mañana y la de tarde", contó.

Acosta dijo que lo que exigen son políticas públicas efectivas en Salta. Esto incluye sensibilización en género para la policía y operadores de justicia. "Muchas veces las víctimas van a hacer las denuncias por violencia de género o amenazas y éstas no son tomadas con seriedad. La falta de sensibilidad social hace que las víctimas no denuncien a su agresor. La violencia dentro del ámbito de la pareja no termina mágicamente cuando empieza, necesitamos sentirnos protegidas", sostuvo.

La militante planteó que se requiere reforzar en la provincia el acompañamiento, el asesoramiento jurídico y la asistencia psicológica. También señaló que los cambios culturales profundos son necesarios y que se dan a través de la educación y que "la Educación Sexual Integral es la herramienta" para esto.

Con los homicidios de esta semana ya suman nueve las mujeres asesinadas en la provincia por su condición. El 5 de enero fue asesinada Analía Astorga; el 17, Paola del Milagro Ávila; el 9 de febrero fue asesinada Claudia Roxana Padilla y el15 de ese mismo mes se cometió el femicidio vinculado, de una niña de 8 años asesinada por el padre quien después se suicidó. El 29 de marzo, fue atacada María Leonor Gine; el 28 de abril murió Rosa Sulca, atacada a cuchillazos. El 14 de julio asesinaron a Alicia Mamaní. Y el 30 de septiembre mataron a Elvira Sabán y el 1 de octubre, a Fabiana Arismendi