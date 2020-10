El presidente de Estados Unidos publicó un video en Twitter

Ante los rumores de su salud, Donald Trump salió a aclarar que está "mucho mejor"

Con la incógnita instalada sobre su estado, el mandatario destacó que se trasladó al hospital militar Walter Reed porque "no tuvo alternativa". "No me sentía tan bien", reveló sobre los síntomas de coronavirus. Aseguró además que tiene muchas ganas de terminar la campaña hacia las elecciones de noviembre.