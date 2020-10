Dominic West, conocido por encarnar al agente McNulty en The Wire, no utilizó eufemismos: en una entrevista con el programa Good Morning Britain aseguró que "salté un poco con alegría" al conocerse el Covid positivo de Donald Trump. "Creo que la frase es 'todo vuelve'... solo espero que esto no interfiera en que pierda la elección", señaló.