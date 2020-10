“Que no se cierre ningún espacio cultural”

Por decreto del gobernador de la provincia, a partir del día de hoy quedan autorizadas en la ciudad las siguientes actividades: enseñanza de expresiones y disciplinas artísticas en forma particular o integrado a un espacio colectivo, institución o establecimiento, que no impliquen una concurrencia simultánea de más de diez personas; así como la actividad artística y artesanal a cielo abierto, en plazas, parques y paseos (ver aparte).

Al momento de publicar Rosario/12 la nota del pasado sábado, donde se exponía la imposibilidad de realizar estas tareas desde la entrevista con una de las referentes del Colectivo Rosarino de Espacios Culturales (CREC), lo cierto es que el Estado provincial ya tenía el decreto firmado. En este sentido, es del todo razonable la réplica por parte del ministro de Cultura Jorge Llonch, así como es deber asumir el título desafortunado con el que este periodista nombró aquella nota (“Una cultura de puertas cerradas”).

De acuerdo con lo esgrimido en esa ocasión por la entrevistada, Marianela Mennelli, Llonch no atiende los reclamos. Las palabras del ministro dicen lo contrario. “Es mentira que no los atienda. Tengo un gabinete no muy grande, pero tengo un gabinete. Con el CREC hace más o menos dos meses que venimos charlando, a través de (la directora de Programas Socioculturales) Carla Saccani y (el subsecretario de Innovación Sociocultural) Fabián Bicciré. No es que no los oímos. No solamente los oímos, sino que estamos muy atentos a qué podemos hacer con la mayoría de los espacios culturales, de los cuales muchos han recibido subsidios”, señala Jorge Llonch a Rosario/12.

Los subsidios traen aparejada otra cuestión, inmanente, y que el ministro refiere rápidamente: “Estamos trabajando paralelamente con los espacios culturales y el Ministerio de la Producción, que es donde se generan los subsidios. Ya se entregaron más de 70 subsidios, de entre 20 y 70 mil pesos, según la dimensión del espacio cultural, la cantidad de eventos y de asociados, una cuenta que hace ese Ministerio en relación al alcance del espacio cultural. Pero teniendo en cuenta que en la provincia son cerca de 250 o 260, hay algo que no hemos podido resolver y es un problema grave: muchos de los lugares, que existen y hacen trabajos fabulosos, están por fuera de los registros en cuanto a la habilitación, no tienen una personería jurídica. Nuestro problema desde el Ministerio de Cultura es cómo hacer para que esos espacios culturales pasen de la informalidad a la formalidad. Va a ser una tarea de este Ministerio trabajar con Personería Jurídica del Ministerio de Gobierno y gente del gabinete mío para que a los espacios culturales que no tienen la personería los podamos integrar, así como hicimos con las bibliotecas”.

En relación al ejemplo señalado, el ministro se explaya del modo siguiente: “Entre 2005 y 2007 –cuando Llonch cumplía función como secretario de Cultura del gobierno de Jorge Obeid- de 220 bibliotecas pasaron a ser 312 las que tuvieron personería. En 2019 nos encontramos con 140 bibliotecas. Pero ya son nuevamente 220, y tenemos que llevarlas a 312, como era la nómina que existe. ¿Por qué? Porque el Ministerio, a través del Fondo de Asistencia Cultural, tiene por ley un porcentaje de inclusión a las bibliotecas. Si dividimos por menos, las que quedan afuera son justamente las que más lo necesitan. Y lo mismo va a pasar en este momento con los espacios culturales del CREC. Los espacios culturales con mayor trayectoria entraron al Programa de Asistencia del Ministerio de la Producción, y los que más lo necesitan, así como sucede con las bibliotecas, están en la informalidad. Entonces, ¿cuál es la preocupación de este Ministerio? Que todos los espacios culturales, aparte de tener una actividad con la que vamos a trabajar juntos, pasen a la formalidad, para que puedan acceder a beneficios como pedir subsidios, y puedan trabajar con los recursos del Ministerio”.

Entre las medidas de coyuntura, que Llonch se preocupa por destacar, “ahora estamos con una propuesta no solamente económica para CREC, ATIR (Asociación de Teatros Independientes de Rosario) y AATDa (Asociación Argentina de Trabajadores de la Danza de Rosario). Hicimos un único listado, ya que hay espacios culturales que figuran en los tres. Nos arroja un total de 141 espacios. Ya estamos pensando en hacer cosas en conjunto, actividades, aunque sean de la forma virtual con la que estamos trabajando. Y también estamos tratando de ayudarlos económicamente, para que puedan pasar este momento. La gran preocupación del Ministerio es que no se cierre ningún espacio cultural, que la membrana de los espacios culturales no se vea afectada por la pandemia. Eso es lo que políticamente elijo. Hoy tengo que pensar sobre todo en eso. Sería una angustia muy grande que un grupo de personas que tienen un espacio cultural, y que no tengan a lo mejor toda la formalidad que se necesita, deban cerrar. Para mí sería una derrota absoluta. Pero también sabemos que para que eso no pase tenemos que buscarle la forma, a través del Ministerio de Desarrollo Social, para que pueda atender una asociación informal, desde el Ministerio de la Producción, y con algunas de las actividades que vamos a hacer desde el Ministerio de Cultura. Ésa es un poco la idea”.