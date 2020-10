Los desacuerdos tienen trabada la Legislatura

Tras el hermético encuentro vía streaming que mantuvieron el gobernador Omar Perotti y el presidente de la Cámara de Diputados Miguel Lifschitz, la semana que pasó se frustró por muy poco una reunión que oficialismo y oposición buscan y necesitan en Santa Fe para construir una mesa política de entendimiento. Entre los puntos a acordar en esa difícil agenda se encuentra nada menos que el presupuesto 2021: el primero construido por la administración Perotti y que prevé recursos para gastos e inversiones del orden de los 900 mil millones de pesos, casi el doble de lo que se contempló para este año en curso.

“Hay mejor vocación para el diálogo y para reforzar la institucionalidad, pero hay que lograr materializarlo”, dijo una alta fuente del oficialismo que trabaja en la cocina de esta crucial negociación. De acá a fin de año ya trascendió el temario que le interesa al gobierno y que necesita de mucho acuerdo: como se dijo, el abultado Presupuesto 2021, leyes de Seguridad Pública, Paridad de Género, ley de Aseguradoras de Riesgos del Trabajo (ART) y la creación de la nueva empresa estatal Santa Fe Redes, que en rigor es una ampliación del objeto social de la actual Enerfe para poner el acento en la conectividad.

Por su parte, la oposición legislativa pretende avanzar varios de sus proyectos: Declaración de la Emergencia Gastronómica, Ley de Góndolas y convocatoria formal al Consejo Económico Social, entre otras.

Iniciativas que le darían a las fuerzas opositoras una mayor visibilidad política en el marco de esta pandemia que dejó casi toda la centralidad de los actos de gobierno en el Ejecutivo.

El primer paso ya lo dieron Omar Perotti y Miguel Lifschitz, las dos figuras centrales de la política provincial. Pero ahora habrá que ajustar los detalles y, se sabe, ahí es donde empiezan los problemas.

Para el peronismo estas negociaciones “debería conducirlas claramente el Ejecutivo y no dejar todo librado al diálogo de diputados y senadores”, señalaron fuentes del PJ que reclaman una mayor presencia de funcionarios de Perotti en las distintas reuniones que se sucedan de acá en más. En ese sentido, aparecen tres nombres clave del gobierno: los ministros Rubén Michlig y Esteban Borgonovo y el secretario de Articulación de Políticas Públicas, Marcos Corach. Además del hombre de mayor confianza de Perotti, el actual senador nacional Roberto Mirabella.

Ley de ART

Aquí los acuerdos están “cerca pero no tanto”, apuntan los legisladores. Es que el proyecto del Senado es más duro y representa la visión más empresaria de los accidentes del trabajo; Diputados introdujo modificaciones que le dan más participación a los sindicatos en este delicado asunto y otorgan más plazos para las presentaciones en pos de los beneficios para los accidentados.

Los diputados del oficialismo provincial confían en que el ministro de Trabajo Roberto Sukerman sea el que pueda “acercar las posiciones y llegar a la sanción de una ley razonable”. Claro que sobre el tema hay posiciones irreductibles en la Cámara como las de Carlos Del Frade y Matilde Bruera, por señalar a quienes ya expusieron sus ideas contrarias a avanzar con esta ley que entienden perjudicial para los trabajadores, sean cuales fueran las modificaciones que se le hagan al texto original.

Leyes de Seguridad Pública

El conocido -al menos en los títulos- paquete de tres proyectos elaborados por el ministro de Seguridad Marcelo Sain, encuentra los principales reparos entre los senadores del PJ (no todos, claro), sector que no oculta desde el principio su rivalidad con el ministro de altísimo y polémico perfil. Pero también se puede observar a simple vista que los proyectos de seguridad pública no tienen cuestionamientos académicos sino más bien enteramente políticos y relacionados hasta dónde propone el ministro llegar en una profunda lucha contra el crimen organizado y la depuración de la fuerza.

Paridad de Género

Nadie se anima, al menos públicamente, a cuestionar la necesidad de que se distribuyan equitativamente los lugares entre hombres y mujeres en las listas de candidatos. Hay, sin embargo un problema técnico que asoma que podría transformar en injusto lo pretendidamente justo tanto para hombres como para mujeres. El Senado impulsa la paridad “por dupla”, es decir que si esa dupla pierde aunque sea por un voto con otra, la mujer del segundo binomio ya no ingresaría segunda por proporción sino tercera en el cupo. En ese sentido hay observaciones en diputados de los conflictos que podrían sobrevenir.

Santa Fe Redes

El proyecto que amplía hacia la conectividad el objeto social de la actual empresa estatal Enerfe, no tiene demasiada oposición y es una de las premisas que el gobernador Perotti planteó con claridad y énfasis en su mensaje de apertura de sesiones ordinarias de la Legislatura el 1° de Mayo de este año.

Pero lo cierto es que hay varios proyectos al respecto y habrá que compatibilizarlos. Uno de ellos es el que presentó el propio senador departamental del oficialismo Marcelo Lewandowski.

Presupuesto 2021

Hay muchas expectativas sobre la “Ley de Leyes” provincial porque éste será el primer presupuesto elaborado de puño y letra por la administración Perotti, ya que el presupuesto que se está ejecutando fue confeccionado enteramente por el gobierno saliente de Lifschitz con aval de los senadores del PJ, en un hecho inédito en la política santafesina.

El gobierno provincial pidió una prórroga para presentar el proyecto fundamental en este mes. El ministro Walter Agosto trabaja con su equipo y junto al gobernador, pero ya trascendió que el presupuesto treparía hasta la inédita cifra de 900 mil millones de pesos. El proyecto deberá contar con una proyección económica que contemple la caída de la recaudación y las ingentes demandas que recibe el Estado santafesino de parte de sectores que antes no requerían ayuda directa pero que sí lo hicieron a partir de la tremenda realidad social y económica que planteó la pandemia.