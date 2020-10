Los Peques no quieren despertarse del sueño en Roland Garros

Nadia Podoroska y Diego Schwartzman buscarán seguir con su Roland Garros soñado cuando este martes afronten sus partidos de los cuartos de final en busca de un logro que el tenis argentino no consigue desde 2004: colocar dos jugadores en las semifinales del Abierto parisino.

Fue hace 16 años la última vez que al menos dos tenistas "albicelestes" quedaron entre los cuatro mejores del Grand Slam francés, que este año trasladó su fecha de mayo a octubre y transcurre con número limitado de espectadores por la pandemia de coronavirus.



Podoroska, de 23 años, se enfrentará con la número cinco del mundo y tercera preclasificada del cuadro femenino, la ucraniana Elina Svitolina, en el segundo turno de la pista central, alrededor de las 8 de Argentina.

La "Peque", también de origen ucraniano por parte de su padre, se convirtió en la sorpresa absoluta del torneo, en el que debuta este año después de conseguir su ingreso al "draw" desde la clasificación previa. Su destacada presentación en París le valió el reconocimiento de todo el ambiente tenístico argentino, pues representa una revitalización de la rama femenina después de temporadas desiertas.

Podoroska quiere seguir haciendo historia en París. (AFP)

Roland Garros no tenía una jugadora argentina en su cuadro principal desde 2014 (Paula Ormaechea) y diez años antes había registrado a la última clasificada a cuartos de final (Paola Suárez).



"Cuando era chica tenía tantas ansias por estar donde estoy hoy que me perjudicó. El éxito me ha llegado porque dejé de buscarlo", resumió Podoroska tras ingresar en la historia del tenis nacional con su seguidilla de victorias en el "major" parisino.

La argentina, que sólo registraba un partido de primera ronda en el US Open 2016 como antecedentes en Grand Slam, llegó de la "qualy" con triunfos sobre la polaca Magdalena Frech, la rumana Jacqueline Cristian y la china Xinyu Wang y luego avanzó a expensas de la belga Greet Minnen, la kazaca Yulia Putintseva, la eslovaca Anna Schmiedlova y la checa Barbora Krejcikova.

El martes tendrá su primer partido con Svitolina (26 años), una jugadora asentada en el círculo mayor femenino, que busca su primer Grand Slam después de ser semifinalista en Wimbledon y Estados Unidos 2019 y de alcanzar dos veces los cuartos en París (2015 y 2017).

"Será complicado, tiene mucha experiencia, viene de ganar un torneo la semana pasada (Estrasburgo). Lo mismo me ayuda que no me conoce", consideró la argentina tras lograr su acceso a cuartos. Podoroska, que arrancó el torneo en el puesto 131 del ranking, ya tiene asegurado quedar entre las 70 mejores del mundo, aunque una victoria ante Svitolina la pondrá entre las 50 primeras.

Por su lado, el "Peque" Schwartzman afrontará un duro cruce ante el austríaco Dominic Thiem, tercer favorito sobre el polvo de ladrillo de Roland Garros, donde fue finalista las dos últimas ediciones. El partido está programado a continuación del encuentro de Podoroska, también en la pista central.

El argentino de 28 años vive un sólido presente en su carrera y llegó a este Grand Slam como reciente finalista del Masters 1000 de Roma, con la victoria más importante de su carrera ante el mejor jugador de la historia en arcilla: el español Rafael Nadal .

"Le gané al mejor de la historia en el polvo de ladrillo con esta confianza. Espero tener ese nivel contra Dominic. Tengo que hacerlo todo perfecto", asumió el "Peque" de cara al partido de este martes, aunque admitió que el austríaco es favorito.

Schwartzman, que ya igualó su mejor actuación en París (cuartos de final 2018), perdió seis partidos y ganó dos en un historial de ocho enfrentamientos con el austríaco, campeón del US Open el mes pasado.

El camino de Schwartzman en este Roland Garros se construyó con triunfos ante el serbio Miomir Kecmanovic, el italiano Lorenzo Giustino, el eslovaco Norbert Gombos y el italiano Lorenzo Sonego. El premio de un triunfo para el argentino, además del eventual pase a las semifinales, incluye la garantía de quedar como Top Ten por primera vez en su carrera. Si vence a Thiem, Schwartzman llegará a 3180 puntos en el ranking, con lo que superará al francés Gael Monfils y al italiano Matteo Berrettini, que ya están fuera del certamen y que hasta esta semana se encontraban por delante del argentino en escalafón. De esa manera, ya no importará lo que hagan el español Pablo Carreño y el ruso Andrey Rublev, otros dos jugadores que siguen en carrera y aspiran a quedar entre los 10 mejores tras el certamen.



En caso de ganar ambos "Peques" este martes, Argentina tendrá al menos dos semifinalistas en Roland Garros como sucedió en 2004 cuando lo hicieron Paola Suárez, entre las damas; y Gastón Gaudio (campeón ese año), Guillermo Coria (finalista) y David Nalbandian lo consiguieron en el cuadro masculino.