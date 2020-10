El pibe González dio positivo 

El juvenil de Newell’s, Francisco González, jugó el sábado el amistoso ante Atlético Rafaela, se presume, contagiado de covid-19, aunque asintomático. El delantero dio positivo en el hisopado que se le hizo luego del partido para iniciar la semana de entrenamientos y el plantel de la Crema debió realizarse estudios respectivos para evitar un brote. Pablo Pérez y Santiago Gentiletti, en cambio, se reintegraron ayer a las prácticas luego de permanecer aislados por contacto estrecho con sospechoso de un portador de coronavirus.

La Asociación del Fútbol Argentino no exige hisopados a los jugadores antes de jugar un partido amistoso. En Newell’s, de igual forma, se realizan controles semanales. El que se practicó el fin de semana para comenzar ayer con una nueva semana de prácticas le dio positivo a Francisco González, quien fue titular en el amistoso del pasado sábado entre Newell’s y Atlético Rafaela en el parque Independencia. Fue el único jugador leproso al cual se le detectó coronavirus, por lo cual el protocolo que se aplica es exitoso. Pero el plantel de Rafaela debió hisoparse para detectar contagios ante la posibilidad de que González ya fuera portador del virus y con avance del mismo para poder contagiar el pasado sábado, cuando se jugó el amistoso.

La semana pasada fueron aislados Pérez y Gentiletti. Los dos habían tenido contacto con personas sospechosas de covid-19. En ambos casos los hisopados a quien se creía que tenía coronavirus dieron negativo y como los jugadores también obtuvieron ayer resultado negativo en sus respectivos estudios PCR, tanto el volante como el defensor se reintegraron a las prácticas en Bella Vista.

Por otra parte, el club reconoció ayer que se desprendió de más juveniles de las divisiones inferiores tras un convenio firmado con Inter City de la tercera división de España. Alan Luque fue prestado sin cargo y el club se preserva el 30 por ciento de una futura venta. Mientras que Martín Bellotti, con pasado en la selección juvenil Sub 17 y contrato con el club hasta junio 2022, se fue a cambio de 30 mil euros. Newell’s tiene una claúsula a su favor por la cual puede recuperar al jugador el año que viene si recibe una oferta por su pase que Inter City no pueda igualar. Su pase en España está valuado a fin de año en medio millón de euros y a mediados de 2021 en 750 mil euros. En ambos casos, los valores son por el 80 por ciento de su pase. La dirigencia justificó las negociaciones por tratarse de jugadores que no tenían protagonismo en reserva ni eran considerados por Frank Kudelka para Primera.