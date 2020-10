A fin de mes vuelve el fútbol profesional

El viernes 23 volverá el fútbol con el inicio y debut de la Liga Profesional, un torneo que la Asociación del Fútbol Argentino improvisa para ajustar calendarios tras siete meses de inactividad, que no tendrá clásicos, por pedido de los clubes, y llega para dejar atrás a la Superliga. El torneo será televisado por TNT Sports y se sorteará el fixture luego del permiso oficial que espera la casa rectora del fútbol argentino del Ministerio de Salud de Nación. A menos de tres semanas del regreso de la actividad, Central se aseguró amistoso el sábado con Belgrano, mientras que Newell’s no tiene rival para el fin de semana, aún, pero su último ensayo será el 16 frente a Unión en el 15 de Abril.

Los clubes de la ciudad se preparan para iniciar la competencia el viernes 23, de acuerdo a las expectativas generadas en AFA. El gobierno nacional avanzó en la flexibilización de los protocolos y se anunció el regreso de los vuelos de cabotaje, dos señales que anticipan la autorización para dejar atrás los partidos amistosos y dar inicio al nuevo campeonato.

El torneo se extenderá hasta diciembre y para reducir las fechas de disputa su formato será singular. Habrá seis grupos de cuatro equipos cada uno. Los dos primeros de cada grupo pasarán a un torneo donde se conocerá al campeón al que se le concederá la clasificación a Copa Libertadores 2021. Los dos últimos de cada grupo animarán un certamen para dirimir por una plaza en Sudamericana 2021. El sorteo será como el de un Mundial y Central y Newell’s estarán en el copón junto a Estudiantes, Gimnasia y Esgrima, Colón y Unión, por lo cual no se enfrentarán entre sí, al menos en la primera fase.

Quedó descartado que se juegue una fecha de clásicos. Nadie lo quería. Central hizo saber que prefiere no jugar y Newell’s no se pronunció por el contrario en AFA, más allá de lo que se dice públicamente. El campeonato no contará los puntos para el promedio, por lo cual no habrá descensos.

Ante la proximidad de la vuelta a la competencia, Cristian González se aseguró para el sábado un nuevo amistoso. Central jugará ante Belgrano de Córdoba, quizá en el Gigante. El partido no será televisado. Y para la semana que viene los canayas gestionan posible amistoso con Colón para cerrar así la preparación. Newell’s, en cambio, no jugará amistoso el sábado. Por ahora el equipo de Frank Kudelka confirmó ensayo con Unión el viernes 16, es decir una semana antes previo al debut en el campeonato, en la capital provincial.

El fixture del torneo se definirá la semana que viene, como así también la posibilidad de que en cada fin de semana la TV Pública transmita algunos partidos. La vuelta del público a los estadios, en cambio, ni siquiera está en agenda.