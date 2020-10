Tanto y tanto luchamos por memoria, verdad y justicia. Y parece poco. Fue triste. Es doloroso para quienes tenemos seres queridos desaparecidos.

Me dolió que fuera una docente quien hiciera un posteo tan cruel y nefasto, que fuera directora de una escuela pública. No se detuvo a pensar el daño que hacía. Me dolió. Esta mujer (María Teresa Vecchia) es la directora de la escuela Isidro Allau de la ciudad en la que vivo, nuestra ciudad, Villa Gobernador Gálvez.

Ella reivindica al genocida Videla, uno de los personajes mas crueles de la dictadura cívico militar, la más sangrienta de nuestra historia.

Me dolió, no ha aprendido nada. Hace 37 años que recuperamos la democracia por el voto y luchamos mucho para mantenerla. No sé qué quiere esta directora o sí lo sé, y es de terror.

En esa escuela terminó la primaria Oscar Medina, en la nocturna. El 20 de Octubre se cumplen 44 años de su desaparición, fue secuestrado de su casa, en Dorrego 392 de Villa Gobernador Gálvez, delante de sus pequeñas hijas y su esposa. Era mi hermano. Lo seguimos buscando.

A esta directora no le alcanzó con los 30.000 desaparecidos, no le alcanzó con nuestro dolor. Mi madre, la Elisa, una de las Madres de la Plaza, me acompaña.

Duele. Espero que las autoridades del Ministerio de Educación se expidan. Nunca Más. Memoria Verdad y Justicia.

Yolanda Medina

Familiares de Detenidos y Desaparecidos por Razones Políticas de Villa Gobernador Gálvez