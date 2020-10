Inevitables

TEATRO

Enrique IV

Mientras interpreta al Emperador Enrique IV de Alemania en el carnaval, un aristócrata italiano del siglo XX sufre la caída de su caballo, lo que le provoca quedar fijado en esa personalidad. Luego de veinte años, un grupo de amigos, acompañados por un psiquiatra, se presentan en la residencia en la que Enrique IV sigue representando, con el propósito de intentar una curación mediante un shock en la conciencia y en la memoria del enfermo. Esta versión de la obra de Luigi Pirandello se estrenó en 2005 en la Sala Casacuberta del Teatro San Martín con la dirección de Rubén Szuchmacher y un elenco encabezado por Alfredo Alcón y Elena Tasisto, acompañados por Analía Couceyro, Osvaldo Bonet, Roberto Castro, Pablo Messiez y Horacio Peña, entre otros. Además de su éxito de público, figura entre los espectáculos emblemáticos del San Martín porque reúne al binomio Alcón-Tasisto, dos figuras queridas y significativas para la institución.

Disponible a través de Cultura en Casa y la web del Complejo Teatral de Buenos Aires

Fucking selfie

“Amarás a tu selfie más que a vos misma mismo misme, y cuando toda esta tragedia termine va a estar tu carita brillando en la oscuridad”. Así es como el director de teatro queer Charlee Espinosa presenta la primera entrega de una trilogía de ficciones producidas en aislamiento, en las que reúne a las actrices que protagonizaron sus últimas obras y a un equipo técnico de talentos y entrega con quienes suman fuerzas para reinventarse artísticamente y continuar creando. La trilogía se completará con Putos (especie de ensayo teatral sobre lo gay, lo puto, lo marica) y Matria (monólogos de chicas trans que quieren ser madres).

Sábado a las 22 por el Zoom del Proyecto Holodrama. A la gorra virtual.

MÚSICA

Cigala canta a México

Producido por el catalán Jaime Calabuch “Jumitus”, Diego El Cigala rinde homenaje al cancionero mexicano, que asegura escuchar desde su infancia, gracias a versiones de temas como “Perfidia” y “Soy Lo Prohibido” en las voces flamencas de Dolores de Córdoba y Adela La Chaqueta. “Llevo quince años interpretando bolero y el flamenco lo traigo desde que me levanto hasta me que acuesto, pero el mariachi ha sido toda una sorpresa porque no me ha sido complicado. La poesía de la que hablan estas letras me apasiona y me he sentido como pez en el agua haciendo este álbum”, ha dicho El Cigala, que al crear este homenaje se hizo acompañar por lo que él cataloga como “la vivencia pura de la música mexicana”: Mariachi Gamma 1000, Trío de Chucho Navarro Jr. (hijo del fundador de Los Panchos), La Sonora Santanera, Los Macorinos y el Mariachi Vargas, con quienes grabó el primer sencillo del álbum, “Somos Novios”. Cierra el disco su versión de “Besame mucho”, tema que asegura haber cantado mucho en los tablaos flamencos de niño. “Ha habido grandes cantaores de flamenco que lo cantaban por bulerías. Era muy mítico”, explica.

IV

El rockero y blusero ecuatoriano Antonio Vergara presenta su cuarto disco como solista, pletórico en riffs trepidantes, un álbum doble de rock clásico, con diceiséis canciones grabadas en el estudio Oasis de Guayaquil, y para el que cuenta con invitados históricos del rock argentino como Ciro Fogliatta en organo hammond y piano, y Jorge Durietz en guitarra acústica. La obra se completa con una portada realizada por Semilla Bucciarelli, ex bajista de Patricio Rey y Sus Redonditos de Ricota, en su faceta de artista plástico, aportando un cuadro bautizado “Nos observan”.

ONLINE

Súbete a mi moto

Siguiendo los lineamientos básicos de los relatos biográficos musicales formateados desde la reconstrucción ficcional (y sin dudas montados sobre el éxito de la serie Luis Miguel), la plataforma Prime Video de Amazon está ofreciendo los quince episodios de una saga inesperada: la historia de la banda teen Menudo, desde su tibio origen en 1977 –con la agrupación cantando y bailando en plazas y eventos municipales–, pasando por su enorme popularidad a comienzos de los años 80 y la “venta” como marca en 1997. Centrada en gran medida en el productor musical y creador del grupo, el puertorriqueño Edgardo Díaz, la saga sigue la evolución menuda con un ojo atento a lo que ocurría en bambalinas, con importantes desvíos en algunos de sus jóvenes integrantes, que llegaron a sumar varias decenas. Desde luego, la mayor estrella jamás surgida del grupo, Ricky Martin, se transforma en el eje de varios capítulos. Las agrupaciones infantojuveniles vuelven a tener un escenario donde exponer sus luces y sombras.

El coronavirus y yo

“Debo ser un virus comunista”, dice el coronavirus hacia el final del primer capítulo de la nueva webserie de Tetsuo Lumiere. Fiel a su estilo, el director del largometraje TL-1 Mi reino por un platillo volador cruza estilos y estéticas diversas en este encuentro inesperado. León, un joven preocupado por la pandemia, crea un portal hacia otro universo, pero se topa a mitad de camino con el covid-19, de figura humana, cabeza virósica y panza prominente. En la conversación que sigue se tocan temas preocupantes como el calentamiento global o la crisis financiera, con un sentido del humor definidamente surrealista y un eterno fondo de chroma. Los ocho episodios se irán subiendo en www.youtube.com/c/tetsuolumiere/

CINE

Vistiendo la muerte

El cuarto largometraje del británico Peter Strickland, disponible en Prime Video, regresa al territorio del horror setentoso para narrar dos historias con un mismo protagonista: un vestido rojo que insiste en ofrecerse a precio de liquidación. En la primera de las historias, Sheila (Marianne Jean-Baptiste, la protagonista de Secretos y mentiras, de Mike Leigh) adquiere la prenda y cae en la cuenta de que entre sus pliegues parece esconderse un objetivo definitivamente macabro. En la segunda, un técnico en lavarropas consigue la ganga de su vida, pero el regalo ideal para su esposa termina siendo una maldición. Muy lejos del terror al uso corriente, el director de Berberian Sound Studio y Katalin Varga parte de un estilo naturalista y lo va enrareciendo hasta límites insospechados, sin dejar nunca de lado un oscuro y perverso sentido del humor. El espíritu de Mario Bava parece habitar en varios planos del film, que confirma el particular talento de un realizador siempre dispuesto a sorprender.

Tell Me When I’m Dead

El nombre original de este sentido documental (Alguém Tem que Ouvir o Coração e Dizer Parou) resulta mucho más poético que el título en inglés bajo el cual puede verse en la plataforma Mubi. Producido entre otros por Willem Dafoe y dirigido por la actriz Bárbara Paz, la viuda de Héctor Babenco, el film registra la cotidianeidad durante los últimos meses de vida del realizador brasileño nacido en Argentina, al tiempo que recorre gran parte de su obra creativa, desde los inicios al enorme éxito de Pixote, sin olvidar su paso por Hollywood con El beso de la mujer araña y Jugando en los campos del Señor. Recuerdos, deseos, dolores y sueños forman parte de un retrato que es también una elegía.

TV

Warrior

La segunda temporada de esta serie dramática llena de acción, basada libremente en manuscritos legados por el mismísimo Bruce Lee, comenzó a saltar y golpear la pantalla de HBO Xtreme todos los domingos en horario central. Los diez nuevos capítulos retoman la historia de las famosas Guerras Tong del Barrio Chino de San Francisco, cuando a finales del siglo XIX varias “familias” de inmigrantes se vieron enfrentadas mortalmente, con resultados ciertamente sangrientos. En la ficción, el joven Ah Sahm (Andrew Koji), un experto en las artes marciales, viaja a los Estados Unidos para encontrarse con la más tensa de las situaciones en el barrio. Mientras los sentimientos anti inmigración continúan siendo dominantes en la sociedad, el muchacho deberá arreglárselas para sobrevivir en una nueva sacudida de violencia, mientras defiende los intereses del clan Hop Wei. El melodrama está nuevamente a la orden del día, como así también las más sofisticadas coreografías de lucha.

Domingos a las 21, por HBO Xtreme.

Call the Midwife

Nueve temporadas no son poca cosa. La señal Europa Europa comenzó a emitir los nuevos episodios de uno de sus caballitos de batalla. La S09 de la serie británica comienza con un especial navideño, en el cual una nevada inesperada paraliza el país. El año es 1962 y una de las enfermeras, Valerie, debe recorrer caminos bloqueados para asistir un parto que se anticipa complicado. Mientras tanto, en la Nonnatus House el resto de sus colegas asiste a enormes cambios sociales y al regreso de viejas enfermedades. Una prostituta embarazada, un bebé abandonado en un cesto de basura y varios casos de difteria complican la vida cotidiana de las esforzadas midwives.

Miércoles a las 22, por Europa Europa.