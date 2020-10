Córdoba: advierten sobre una posible saturación del sistema sanitario

El ministro de Salud de Córdoba, Diego Cardozo, alertó sobre una posible saturación del sistema sanitario por falta de camas en los hospitales. En tanto, el ministerio de Educación provincial descartó el regreso a clases presenciales.

Durante la presentación del nuevo informe epidemiológico, Cardozo reconoció que “el recurso humano sanitario lleva más de siete meses en una intensa demanda, tratando de salvar vidas”, y calificó a la situación como "crítica" y "delicada". "Si la comunidad no colabora, las camas tarde o temprano se van a terminar", enfatizó. El funcionario le pidió a la sociedad que evite "ser contacto estrecho" para no propagar el coronavirus y



Frente a las versiones difundidas en redes sociales que indicaban el regreso a medidas de aislamiento más restrictivas, el ministro aclaró que “no se barajó la idea de volver a fase 1 y no hay ningún decreto firmado".

La provincia acumula 43.184 casos totales de Covid-19 desde el inicio de la pandemia, de los cuales 16.250 están activos, 510 fallecieron y la ocupación de camas críticas alcanza un porcentaje de 71,5 por ciento, con 1.181 pacientes internados.

Por su parte, Gabriela Barbás, secretaria de Prevención y Promoción, detalló que el porcentaje de positividad es del 25 por ciento y que existe una ocupación de camas críticas superior al 70 por ciento.



Clases presenciales

En medio del debate acerca de la autorización o no del regreso a las actividades educativas en forma presencial, el ministro de Educación de Córdoba, Walter Grahovac, aseguró este jueves que es "imposible" el regreso a las aulas.

"Estamos en el peor momento de contagios, fallecimientos y ocupación de camas críticas de terapia intensiva, con respiración mecánica", remarcó el funcionario.

En ese sentido, Grahovac afirmó que "sería una locura" avanzar en esa dirección y señaló que "pareciera que ahora que se amesetó el índice de contagios en el AMBA ya no hay covid en el país".



El ministro, que participa del plenario del Consejo Federal que reúne a los 25 titulares de las carteras educativas del país, dijo que con sus pares van a "probar un instrumento elaborado por Salud de la Nación, llamado Guía o Indicador que establece criterios más objetivos para la toma de decisiones" respecto a las clases.



"Córdoba va a probar los instrumentos administrativos y los aplicaremos cuando corresponda, que no es este momento", manifestó Grahovac, y añadió que seguirán tomando exámenes virtuales a los alumnos de los últimos años de primaria y secundaria.