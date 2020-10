Una advertencia desoída

Trabajadores del PAMI hicieron una seria advertencia. "La situación está desbordada, el problema que tenemos es que no vienen a retirar los óbitos porque las empresas funerarias argumentan que como están muy atrasados los turnos para los crematorios no quieren tenerlos en sus establecimientos", dijo a Canal 3 el delegado de ATE en el PAMI I, Gustavo Grand. La guardia, agregó el delegado, tiene capacidad para cinco muertos y ayer se acumularon 10. "Improvisamos una sala con aire acondicionado potente para que los cuerpos se conserven lo mejor posible y no tenerlos en los pisos. Nosotros pedimos hace dos meses poner un camión refrigerante, como el que tiene el Hospital Eva Perón de Granadero Baigorria, pero eso no sucedió", describió Grand.