"Es muy llamativo lo que pasó"

Desde Santa Fe

El ministro Rubén Michlig admitió ayer que los tres reclamos a Omar Perotti en Venado Tuerto “sorprendieron” al gobernador porque ninguno de ellos “tenían que ver con cuestiones que le correspondieran a la provincia”. “Fue muy llamativo lo que pasó”. La demanda de los docentes era porque ellos discrepaban con el acuerdo paritario que aprobaron Amsafé y Sadop, en asambleas y por mayoría. El secretario del Sindicato Municipal Juan Arigoni lo increpó para que interviniera en la paritaria de municipios y comunas, cuando “la provincia no es parte”. Y la detención de un joven de 25 años que lo insultó a los gritos fue por orden del fiscal de turno de Venado Tuerto Iván Raposo y no porque Perotti “hubiera hecho algo para que lo detuvieran. Eso debe quedar muy claro”, afirmó Michlig.

El gobernador estuvo esta semana en el departamento General López. Entregó fondos en Murphy y Firmat y luego fue a Venado Tuerto a habilitar otras diez camas críticas de emergencia en la zona de quirófanos. Toda la recorrida la hizo acompañado del senador radical Lisandro Enrico. Fue en la ciudad cabecera donde ocurrieron los incidentes.

“El gobernador escucha los reclamos, no va a cambiar porque es su estilo: hablar con la gente y poner la cara en todas las situaciones, incluso en aquellas que no le correspondían, como en Venado Tuerto”, dijo el ministro. Y descartó que los incidentes cambien el “estilo” de Perotti que “es frontal, actúa de cara a la gente, atiende los reclamos” aún cuando sean a los gritos. “No va a cambiar. Podrá gustarle a uno u a otro, pero es más válido esto que montar un esquema policíaco alrededor del gobernador”, explicó.

“Lo esperaba un grupo de docentes que estaba molesto por el acuerdo paritario que habían hecho Amsafé y Sadop. Entonces, como no estaban de acuerdo montaron un aula en el espacio libre para quejarse por ese acuerdo. El esfuerzo hecho por la provincia fue acordar con los gremios y cumplir lo acordado, razón por la cual llamó la atención este reclamo”, precisó Michlig.

Vale la aclaración: al frente de los manifestantes, debidamente identificados con las pecheras, estaba el secretario general de Amsafé General López, Javier Delgado, que fue uno de los que más intercambió opiniones durante casi media hora con el gobernador). El mayor tiempo la discusión fue por el veto del Ejecutivo a la ley que estableció ayuda económica a los reemplazantes.

“El otro reclamo fue de un sindicalista (Arigoni) que le planteó por qué el gremio de Venado Tuerto no formaba parte de la paritaria municipal y por qué la provincia no intervenía en el acuerdo salarial. La provincia genera el espacio de la paritaria municipal, pero no forma parte del acuerdo. El acuerdo lo logran los intendentes y los representantes de los trabajadores” nucleados en Festram.

“Y después apareció una persona que agravió al gobernador y también al ex intendente de Venado Tuerto, hoy secretario de Municipios y Comunas, José Freyre. No parece una casualidad. Es muy llamativo lo que pasó”, advirtió el ministro. “Hoy (por ayer) nos enteramos que un fiscal de Venado Tuerto (Iván Raposo) ordenó detener a esa persona (que insultó a Perotti). Es una cuestión totalmente ajena al gobernador, que está lejos de haber hecho alguna acción para que detengan a esta persona. Eso hay que dejarlo bien claro”, agregó.

-El gobernador piensa en reforzar su custodia ante estos hechos? –le preguntó un colega de LT10

-No, de ninguna manera. Ese no es su estilo. Incluso, había funcionarios que lo iban a acompañar a Venado Tuerto, entre ellos el propio Freyre, que no lo hizo porque tuvo que aislarse por un caso de cercanía de covid –contestó Michlig.

Michlig dijo que los incidentes dejaron en segundo plano la acción del gobierno para asistir a Venado Tuerto. Y explicó que Perotti anunció inversiones por 3 millones de pesos: 2 millones para la extracción de plasma en el hospital y completar un aporte del Rotary Club, y 1 millón para la reparación de centros de salud. “Que se suman a los 11 millones de pesos ya invertidos en esa ciudad en estos meses de pandemia”. “Lo importante es la inversión pública y en los próximos días se iniciará una obra de desagues en Venado Tuerto que demandará otros 52 millones de pesos”, concluyó.