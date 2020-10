La Nasa en el patio de casa

Una estudiante de la licenciatura de Física de la UNR diseñó un programa educativo y de divulgación científica para acercar información sobre fenómenos físicos y astrofísicos a la población en general. El proyecto fue realizado en el marco de un concurso de la NASA y competirá internacionalmente. María Victoria Lomanto, estudiante de la Facultad de Ciencias Exactas de la UNR, ideó el proyecto argentino que competirá en la instancia internacional de la Nasa Space App Challenge 2020. En equipo con Walter Wagner, quien se encargó de la parte informática, desarrollaron el proyecto “GW Einstein”, una plataforma web amigable y de fácil acceso para aprender más sobre física y astrofísica.

“La página web, que luego esperamos sea una aplicación para celular, tiene una infoteca, donde se explican qué son y cómo funcionan fenómenos físicos como radiación, gravedad, rayos gamas, ondas gravitatorias, espectro electromagnético; y por otro lado, cuenta con una catálogo de las ondas gravitatorias, que busca darle entidad y ordenar los descubrimientos que en los últimos años se hicieron sobre este fenómeno”, explica Victoria.

Este catálogo es lo que le da nombre a la aplicación “GW Einstein”, ya que lo novedoso es que organiza la información disponible que hay sobre las ondas gravitatorias que se encuentran en las bases de datos de la NASA y de otras agencias espaciales, y la hace accesible para todo público.

“¡Es como tener a la NASA en tu patio trasero! Desarrollamos una aplicación para organizar la información sobre ondas gravitacionales y otros temas de física relacionados con eventos electromagnéticos. Es importante para la investigación, pero pensamos y queremos que se utilice en la educación y la observación. Te da la posibilidad de encontrar este tipo de información en un solo sitio, con origen en varias fuentes. Funciona como catálogo y también como página de información”, detallan los realizadores.

“Las ondas gravitacionales son producidas por la gravedad de los cuerpos, todo el tiempo, al haber atracción gravitatoria esa interacción genera esas ondas, en el caso de cuerpos pequeños, como puede ser la atracción que se genera entre la Tierra y todos los elementos que la componen, son casi nulas, imperceptibles, los grandes acontecimientos astronómicos son los que generan ondas que viajan a través del Universo y se pueden captar por los observatorios especializados, además de poder ser analizadas para conocer su origen”, explica Victoria.

Las ondas que se pueden detectar son perturbaciones del espacio-tiempo producidas en el Universo como consecuencia de acontecimientos muy violentos, como la explosión de una supernova, estallidos de rayos gamma o la fusión de dos agujeros negros.

Este fenómeno fue desarrollado por Albert Einstein en la Teoría de la Relatividad General, en 1915, aunque su existencia recién pudo ser comprobada cien años después, cuando los científicos del observatorio LIGO, instituto creado con la misión de confirmar la existencia de las ondas predichas por la teoría de Einstein, pudieron captar, por primera vez, una onda gravitatoria. Hecho que sucedió el 14 de septiembre de 2015 y fue confirmado en 2016.

Lomanto considera que estos temas, que parecen muy inaccesibles para el público en general, pueden volverse apasionantes si uno cuenta con las herramientas para poder entenderlos, por lo que destaca que el proyecto desarrollado es más que nada educativo.

“La importancia de la aplicación que creamos está en su utilidad para la educación, creo que sería una herramienta muy interesante para los docentes, aunque me gustaría que también pudiese servir para que la gente que le pierda el miedo a la física y a la matemática porque las ciencias exactas y naturales son hermosas y quiero colaborar para que todos puedan entenderlas”, explica la estudiante.

El objetivo de GW Einstein es que la gente no sienta que la física es algo completamente ajeno y para Victoria se relaciona con su experiencia personal, “hubo un momento en que había muchos temas que me interesaban y no los podía entender porque no sabía física y necesitaba que alguien me los explique. Ahora que lo entiendo, me encantaría que todo el mundo pueda ver lo que yo veo, que cuando las personas escuchen una noticia de agujeros negros no piensen que no tiene nada que ver con ellos, por eso buscamos que la página sea amigable, para que todo el que ingresa se sienta cómodo y sobre todo, que pueda estimular su curiosidad.”

Para Lomanto crear una fuente de información accesible, con fuentes confiables y que acerque la ciencia al público facilita el acercamiento a la ciencia y erradica una suerte de falsas alarmas que se suceden cada vez que hay una noticia de un meteorito que pasa cerca de la tierra, o para entender que es un eclipse, y tantos otros temas que generan confusión y a veces temor. “Mi idea, a lo largo de toda mi carrera profesional como científica, docente y divulgadora, es acercar la ciencia al público”, señala.

El proyecto desarrollado va a continuar más allá de las instancias del concurso de la NASA, y Victoria apuesta al desarrollo de una aplicación que sirva para la investigación, para la observación, que sea accesible a estudiantes, a niños y también adultos. “Entonces estamos tratando de mejorarlo y agregar algunas imágenes, sonidos, videos, y otro contenido que cualquiera pueda disfrutar y usar”, explica.

Para la joven realizadora es muy importante que los chicos se acerquen a temas científicos. Para ello, están mejorando el aspecto didáctico de la aplicación, el plan es que pase de ser una página web a una aplicación de celular que tenga juegos e instancias interactivas, que estimule a querer saber más y sea amigable “me encantaría que los niños desde chiquitos conozcan estos temas que parece tan complicados pero que están buenísimos”, destaca Lomanto.

La estudiante reconoce que ganar Nasa Space App Challenge 2020 y conocer la agencia espacial sería un sueño hecho realidad, pero se considera realista en cuanto que la competencia es muy ardua y que es muy posible que esa meta no se cumpla ahora, por eso señala que toda la experiencia es valiosa.

“Más allá de poder conocer la NASA, lo que estoy viviendo ahora es una oportunidad única, poder presentar este proyecto que es tan importante para mí, así como contar con apoyo en el proceso, tanto del Estado provincial, como de la UNR, de mi familia, amigos y compañeros de la Facultad. Este acompañamiento me impulsa a seguir trabajando para concretar este proyecto que me parece puede ser muy interesante como herramienta educativa y de divulgación científica”, señala Lomanto.

Una vez terminada la instancia final de la Challenge y cuando se definan los ganadores, la aplicación GW Einstein se pondrá a disposición del público, mientras tanto sus realizadores están trabajando en mejorarla para hacerla más amigable y accesible, no sólo para quienes tengan conocimientos previos de física sino para quienes necesiten que les expliquen los fenómenos físicos y tengan ganas de conocer más.