Alberto Fernández recibió el respaldo de líderes políticos de la región

El presidente Alberto Fernández recibió el apoyo de líderes políticos de la región hacia su política latinoamericanista. Fernández destacó en el encuentro por videollamada que Argentina "nunca participó del Grupo de Lima", después de la polémica por la posición sobre Venezuela. A su vez ratificó "el compromiso de profundizar las acciones que aseguren la plena vigencia de la democracia y de la integración de la región".

Los dirigentes políticos de la región analizaron junto a Fernández "la difícil situación de América Latina, agravada por las consecuencias de la pandemia del coronavirus y ratificó su compromiso de profundizar las acciones que aseguren la plena vigencia de la democracia y de la integración en la región, ante los grandes desafíos de un mundo convulsionado y en estado de excepción, como consecuencia de la covid-19", informaron a través de un comunicado del presidente del Parlasur, Oscar Laborde, también presente en el encuentro. También se informó que el presidente "recibió el fuerte respaldo de los seis ex presidentes que participaron del Zoom y también de varios ex cancilleres, además del acompañamiento de funcionarios de organismos multilaterales y líderes políticos de la región".



La reunión fue encabezada por el Presidente desde la Quinta Presidencial de Olivos y contó con la presencia de la ex presidenta de Brasil Dilma Rousseff, y de los ex presidentes, Evo Morales de Bolivia, de Paraguay Fernando Lugo, Rafael Correa de Ecuador, José Miguel Zelaya de Honduras y Ernesto Samper, de Colombia. También participaron del encuentro el presidente del bloque del Frente de Todos en el Parlamento del Mercosur, Víctor Santamaría, el senador Jorge Taiana, ex canciller y presidente de la comisión de Relaciones Exteriores de la senado, el ex secretario general de la Organización de Estados Americanos, el chileno José Miguel Insulza, y los ex cancilleres, Celso Amorín, de Brasil, Jorge Lara Castro, de Paraguay, Diego Pary, de Bolivia, Hugo Martínez, de El Salvador, y Ricardo Patiño de Ecuador.

El Presidente agradeció a los líderes regionales el apoyo recibido y destacó que "nunca participamos del Grupo de Lima, nunca fuimos a una reunión del mismo, y nunca firmamos un documento del Grupo de Lima", negando algunos de los señalamientos que le habían realizado por la decisión de apoyar el informe de Naciones Unidas sobre Venezuela. A su vez ratificó "el compromiso de profundizar las acciones que aseguren la plena vigencia de la democracia y de la integración de la región en beneficio de nuestros pueblos, y ante los grandes desafíos de un mundo ya de por si convulsionado y en estado de excepción, situación que se agravó en este 2020, como consecuencia de la covid-19".