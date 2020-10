Sacaron por la fuerza de la morgue un cuerpo para velarlo

El sábado a la mañana familiares de una persona fallecida en el Hospital Juan Domingo Perón de Tartagal (ciudad cabecera del departamento San Martín), decidieron sacar por la fuerza de la morgue el cuerpo para velarlo.

Según se pudo conocer por fuentes hospitalarias, la persona fallecida había sido diagnosticada con Covid 19 y por ello no se permitía su velatorio. Los familiares, por su parte, afirmaron que habría fallecido por un problema cardíaco y no por Covid.

Según relataron los parientes del difunto a medios tartagalenses, Ramón Inocencio Juárez ingresó al hospital el jueves pasado tras una arritmia cardíaca, pero fue dado de alta el viernes. Ese mismo día cerca de las 20 empezó a sentirse mal, por lo que reingresó al hospital donde finalmente falleció antes de la medianoche.

Siempre según la versión de la familia, tras el fallecimiento desde el hospital les solicitaron volver horas después, dado que el cuerpo debía ser entregado tras la llegada de la asistente social. Regresaron a las 7, y a las 11, ante las demoras en la entrega del cuerpo al que solicitaban “velarlo aunque sea 5 minutos”, los familiares amenazaron con prender una goma a la entrada del hospital para hacer su reclamo. “Nos amenazaron que si lo hacíamos iban a quemar el cuerpo de mi papá”, contó una de las hijas.

Ante la falta de acuerdo, los parientes entraron a la morgue por la fuerza y sacaron el cuerpo que se encontraba en una camilla para subirlo a una camioneta particular. Lo llevaron a su domicilio, lo bañaron, e iniciaron un velatorio. Sin embargo, no lograron conseguir un cajón porque, al no tener el certificado de defunción, la funeraria no les podía proveer el servicio. A ello se suma que, según los protocolos establecidos, los velatorios de personas cuya causa de muerte aparece como presunta Covid 19, están prohibidos.

“Me pongo en el lugar de toda la gente que tienen familiares que han fallecido, pero creo que sabemos que si alguien fallece con insuficiencia respiratoria son considerados sospechosos de Covid, y lógicamente no van a tener un velorio”, dijo a Salta 12 el gerente del hospital, Juan Ramón López. “Y eso tiene que entender la gente y tenemos que entenderlo todos: hay protocolos que se deben cumplir”, agregó. López explicó que, finalmente, le extendieron el certificado de defunción a la familia, pero que también se hizo la denuncia penal correspondiente.

Más de 15 mil casos en Salta

Desde la Coordinación de Epidemiología de la Provincia se informó este domingo que se notificaron 144 casos nuevos de Covid 19, uno de los registros más bajos de la semana que pasó.

Con estos nuevos casos, desde el inicio de la pandemia en la Provincia suman 15.003 los confirmados, de los cuales ya se han recuperado 12.109, lo que representa al 81% de los diagnosticados con la enfermedad. Hay 224 pacientes internados en unidades de terapia intensiva, 92 con asistencia respiratoria mecánica.

A la fecha, son 528 las personas fallecidas.

En Salta Capital se notificaron solamente 51 casos nuevos, para acumular un total de 7.782. Le siguió el departamento de Cerrillos, en donde se registraron 24 nuevos diagnosticados para sumar 633. En Rosario de Lerma se informaron 17 positivos y reúnen un total de 522. Ya acumulan 199 casos en Anta tras haberse comunicado 12 casos. En General Güemes, con 8 diagnosticados ayer, ya suman 914.

En Orán se registraron solamente 7 para llegar a 2016 acumulados, mientras que General San Martín aumentó en 6 la cantidad de positivos, y reúne 1.678. En Cachi y Metán se registraron 4 casos en cada departamento para sumar 40 y 194 respectivamente.

En Chicoana, con 3 nuevos diagnosticados ya son 164. Los departamentos que sumaron dos casos fueron La Caldera (donde ya se acumulan 179), La Viña (96), y Molinos (17). Mientras que sumaron un solo casos los departamentos de La Poma (donde ya hay 2), y Rivadavia (que acumula 129).