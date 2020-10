La UNR se le planta a Prefectura y desembarca

La guerra del fuego en el humedal entre Rosario y Victoria sumó un eje de conflicto inusitado entre el municipio entrerriano –con la Prefectura Naval como aliado– y la Universidad Nacional de Rosario, en una posición compartida con la intendencia local. El rector de la UNR, Franco Bartolacci, replicará hoy a la fuerza federal la advertencia negativa acerca de la instalación de una base científica en el territorio isleño de Rosario. "Es insólito e inadmisible que quienes deben dedicarse a custodiar y prohibir las quemas se dediquen a impedir la investigación y la defensa del humedal", reaccionó el titular universitario. De fondo está la posición adversa del municipio de Victoria, que ya hizo saber su rechazo a la iniciativa que un mes atrás anticipara en acuerdo la UNR con el intendente rosarino, Pablo Javkin.

La delegación local de Prefectura Naval envió el viernes al Rectorado de UNR un oficio en el que se dio por enterada de la iniciativa de instalar ese centro experimental de producción científica en "zona de islas de la localidad de Victoria". Y le enrostró el decreto nº 920/20 que el Ejecutivo del municipio entrerriano emitió el 3 de setiembre.

El intendente entrerriano, Domingo Maiocco, despachó esa normativa como una tardía reacción política luego de largos meses de denuncias y reclamos desde Santa Fe por la falta de fiscalización en el humedal y la quema indiscriminada de pastizales.

En la norma quedó decretada la "emergencia ambiental en zona insular del ejido municipal" victoriense. Ese decreto prohíbe la "circulación de personas en zona de islas, riachos y/o lagunas", y de ahí se toma la posición de Prefectura para advertir que hará hará cumplir el decreto como autoridad de aplicación.

La comunicación de Prefectura desconoce que el sitio de emplazamiento proyectado por la UNR es jurisdicción municipal de Rosario, en lo que se conoce como Legado Deliot, en islas frente a la ciudad.

El conflicto en ciernes viene de arrastre, desde el mismo momento en que la administración Javkin empezó a reclamarle explícitamente a Entre Ríos la falta de voluntad por solucionar el problema de los incendios intencionales en el humedal.

“Al Concejo Deliberante de Victoria no le llegó ninguna información de la UNR para hacer una operación científica. No recibimos solicitud ni información”, rechazó esta semana la presidenta parlamentaria de esa ciudad, Ana Schuth. No obstante, reconoció que "Victoria no tiene jurisdicción" allí y negó que haya oposición a la iniciativa de la UNR porque "no tenemos injerencia en ese tipo de proyectos".



"Nos parece una actitud insólita e inadmisible de quienes deben dedicarse a custodiar y prohibir precisamente que quienes realicen las quemas, y sin embargo se dedican a impedir la investigación para defender los humedales y las islas. Este proyecto es una base experimental de producción científica y educación ambiental en las islas, en territorio de la ciudad de Rosario", demarcó Bartolacci.

El rector de la UNR adelantó que no harán caso de la advertencia de Prefectura. "Vamos a contestar formalmente el oficio, pero sostenemos ahora más que nunca la decisión de nuestra universidad instalarnos en la isla. Es una respuesta estructural al problema porque queremos constituir una base allí para que esa respuesta permanezca después de que se vaya el humo y construir una relación distinta con nuestras islas y evitar la depredación sistemática. Vamos a avanzar en ese sentido, independientemente de esta actitud insólita de Prefectura", reafirmó.

La UNR alistó la semana pasada los containers con los que la semana próxima trasladará el equipamiento a la reserva Los Tres Cerros, en el área cedida al municipio de Rosario, para comenzar a montar el centro de investigación. “Vamos a informar al Ejecutivo local sobre posibles focos de incendio y realizar el análisis de la calidad del aire, algo que el Concejo estableció que el municipio debe hacer con regularidad y que vamos a aportar nosotros”, resumió Bartolacci.