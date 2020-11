Maternidades libres de mandatos

Mala Madre en cuarentena es una propuesta de la ilustradora y comunicadora feminista Ro Ferrer para desarmar estereotipos sobre la maternidad. En clave de humor, sin perder la crítica, Ro Ferrer aborda cómo las tareas de cuidado son relegadas a mujeres y feminidades –por el hecho de serlo-, el impacto de ese reparto desigual en sus trayectorias y las estrategias feministas para tirar por la borda los modelos impuestos. “Detestan que rompamos el mandato de la funcionalidad, de existir para satisfacer a otros. No nacimos con el chip de la limpieza, ni de ́encontrar cosas ́, ni de la maternidad obligatoria. No somos electrodomésticos con patas. Antes de madres, somos personas: ser madres debería ser una opción entre otras y no el fin único e ineludible que pinta la cultura. Ser maestras, enfermeras, abogadas, empleadas, médicas, científicas también es solo una parte nuestra. Somos personas con derechos, con deseos, proyectos y miedos”, señala la autora, que con su libro invita a vivir una maternidad incorrecta con mucho humor y sin autocompasión.

El nuevo libro de la Colección Dibrujeando de Editorial Chirimbote propone exorcizar esos mandatos y reírse de las contradicciones y de las rupturas cotidianas que se hacen de la maternidad perfecta, paciente, incondicional y alejada de los deseos; y una que se práctica en la cuarentena, entre aislamiento, múltiples tareas de cuidado, teletrabajo y hormonas y chocolate. "¿Cómo se puede definir una relación por ese verso cultural del ́amor para toda la vida ́... si apenas podemos estar seguras de lo que sentimos ahora? ¿Puede importar otra cosa? Disfrutá loca, que sea lo que sea. Pero que sea hoy, en este momento... no existe nada más”. Y así nos embarca en un viaje donde no hay soledad, sino manada para desobedecer colectivamente.

La autora también les da un mensaje a les hijes: “No me las sé todas, apenas logré saber qué quiero o no en mi vida... quiero acompañarles, que sean libres, buena gente, no son mi propiedad: solo les cuido y amo".

Malamadre en cuarentena, de Ro Ferrer, editorial Chirimbote, 2020.