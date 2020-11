Neymar, ¿más que Ronaldo?

Durante muchos años, Pelé fue blanco de burlas por asegurar que había marcado 1.283 goles a lo largo de su carrera. Que se contaba los amistosos, los partidos de beneficencia, los picados con los amigos, los mano a mano con sus hijos e hijas en el jardín de su casa... Eran algunas de las reacciones socarronas ante tamaña cifra. Bueno, al fin y al cabo, el tiempo le dio la razón a O Rei, al menos con los amistosos. Es que desde hace mucho ya que cuando se habla de estadísticas en las selecciones nacionales, no se distingue la calidad de los encuentros. Si se tratase de clubes, nadie osaría contabilizar amistosos de manera oficial, pero a nivel países no hay temor a ruborizarse: se suman de igual manera amistosos y choques mundialistas.

El caso más reciente se dio durante el triunfo 4-2 de Brasil a Perú, por la segunda fecha de las Eliminatorias. Con sus tres goles, Neymar llegó a la cifra de 64 tantos en el elenco verdeamarelo, lo que le permitió superar al emblemático Ronaldo (62) para quedar segundo en el listado de máximos anotadores de la historia de su país y acercarse al líder Pelé (77). "Todo mi respeto por ti, Fenómeno", le dedicó el atacante de París Saint-Germain en su cuenta de Twitter al dos veces campeón del Mundo, quien gentilmente respondió en su Instagram.

Con 28 años, a Neymar le queda cuerda como para seguir tuiteando pero, vale aclarar, cantidad no es calidad. En eso Ronaldo puede quedarse tranquilo. Es que de los 64 tantos de Neymar, 42 fueron en amistosos internacionales mientras que, por el contrario, en partidos por los puntos (Mundiales, Copas América, Eliminatorias y Copas Confederaciones), el Fenómeno es líder absoluto de su Selección: 39 festejos. Lo siguen Romario (33), Pelé (26) y Adriano (23). Recién en el quinto lugar aparece Neymar, compartiendo honores con Ademir y Rivaldo, los tres con 22.



"Cada generación tiene sus propios valores. Ronaldo era extraordinario, Rivaldo era extraordinario, Romario y Bebeto también, cada uno en su momento. Es injusto hacer comparaciones. Lo único que puedo decir es que Neymar es muy imprevisible, un jugador que no sólo da asistencias, sino también goles, y cada vez con un grado mayor de madurez", definió el entrenador brasileño, Tite, tras el triunfo de los suyos. Razón no le falta: comparar distintas épocas siempre resulta injusto: por caso, hoy en día hay muchos más partidos de Eliminatorias (luego de Italia '90 se implementó el formato todos contra todos) y se disparó la cantidad de amistosos comerciales que se juegan en cualquier lugar del mundo (Neymar ya tiene más amistosos en su carrera que Pelé, 66 contra 65).

Sin embargo, los números siempre tienen ese halo de objetividad, de dato duro, y, por ende, las tablas de líderes históricos siguen siendo noticia cada vez que un apellido sube y otro baja. Argentina no es la excepción. Desde hace varios años ya que Lionel Messi es considerado como el máximo goleador de la Selección, con 71 tantos, viendo desde lejos a su escolta, Gabriel Batistuta, con 56. De todas maneras, como pasa con Neymar y Ronaldo, el crack del Barcelona todavía está abajo de Batigol por los puntos. Aunque no por mucho tiempo, el ex Fiorentina -también líder nacional en festejos mundialistas- tiene 38, mientras que Messi lleva 37 si no se le cuentan los 34 que marcó en amistosos.



En ese ránking nacional, por detrás de Batistuta y Messi quedaron: Hernán Crespo (26 goles por los puntos), Gonzalo Higuaín (23), Sergio Agüero (20), Norberto "Tucho" Méndez (17), Diego Armando Maradona (15), Juan Román Riquelme (15), Omar Corbatta (14) y José "Charro" Moreno (13), por citar a los primeros diez.

En conclusión, durante 90 minutos todos los goles valen lo mismo; luego, la cosa varía de significado. Torneos, instancias, promedios, cuántos partidos se necesitó para llegar a tal o cuál cifra... Distinciones hay muchas pero poner a los amistosos a la altura del resto, parece demasiado.

Ronaldo le devolvió la gentileza a Neymar en su Instagram.