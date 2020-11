"En nombre de la libertad de expresión quieren legitimar las fake news"

Los diputados del Frente de Todos, salieron al cruce de la denuncia penal que diputados macristas de la comisión de Libertad de Expresión --Waldo Wolff, Fernando Iglesias y Graciela Ocaña, entre otros-- realizaron contra la defensora del Público, Miriam Lewin. "En nombre de la libertad de expresión quieren legitimar e institucionalizar las fake news y las corridas de prensa para generar malestar social y desestabilización, en nuevo show mediático", afirmaron.

El bloque oficialista también repudió en un comunicado la denuncia que el propio Wolff realizó a los periodistas Ari Lijalad, Roberto Navarro y Franco Mizrahi: "Los datos revelados deja ver a las claras el modo que Cambiemos gobernó durante los últimos cuatro años con persecusión y espionaje ilegal. De esta misma manera hoy buscan censurar a quienes no responden a sus intereses".

Marisa Uceda (FdT y Vice de la comisión): "En la política argentina hay un sector que claramente busca instalar temas, desinformando, con mala intención a la ciudadanía y el caso de NODIO es una muestra más. NODIO surge desde la Defensoría del Público y es un trabajo serio que encabeza Miriam Lewin justamente para garantizar el derecho a la información y que de ninguna manera busca censurar o acallar voces ya que no se trata de una herramienta sancionatoria, sino de articulación con plataformas como por ejemplo Facebook para que no proliferen discursos discriminatorios, de violencia simbólica. La causa que le inician a la funcionaria, cuya designación fue aprobada por la bicameral de Promoción y Seguimiento de la Comunicación Audiovisual del Congreso ,es un capítulo más del show mediático que instalaron alrededor del tema, en el quieren transformar a la política y a la que Stornelli se presta con gusto. Este sector siempre busca desviar la atención de los temas importantes, como es la gestión de la pandemia o temas menores como la desastrosa entrevista del ex-presidente.

Mónica Macha (FdT): "El macrismo está llegando a un nivel de contradicción desopilante. Ahora en nombre de la libertad de expresión quieren legitimar e institucionalizar las fake news y las corridas de prensa para generar malestar social y desestabilización. Los diputados macristas y el fiscal Stornelli deberían saber que no es posible la libertad de expresión en un espacio social donde se manipula la información, se generan microclimas o tendencias falsas. Mentir y provocar no es libertad de expresión, es atentar contra la vida política y democrática. Desde el macrismo vaciaron cualquier idea de libertad de expresión y ejercen una libertad de empresa, corporativa, defendiendo intereses sectoriales. Es una típica denuncia corporativa y articulada con un sector obsecuente del poder judicial. Quieren que la política y los servicios de inteligencia sean cajas negras porque saben que hicieron un desastre con el espionaje ilegal. Quieren libertad de expresión, pero denuncian periodistas. No hay mejor resumen del macrismo".

Mara Brawer (FdT): "La Defensoría del Público creó una investigación sobre el discurso del odio y las noticias falsas, para proteger al público en el escenario del debate democrático. La judicialización de todo, no es la línea de trabajo que debe tener el Congreso, pueden preguntar, hacer un pedido de informe. Con esta actitud vuelven a generar una noticia falsa al decir que el Gobierno busca controlar a los periodistas y perseguir a la oposición. Es un discurso de odio que genera violencia sobre cada una de las personas. La decisión opositora de judicializar el tema debilita mucho a la democracia en un momento de tanta inestabilidad que genera la pandemia, que agrega un plus de vulnerabilidad en este momento histórico de la humanidad".

Germán Martínez (FdT): "La reacción de un grupo de diputados opositores es llamativa, porque va en contra de lo que dicen organismos internacionales como la ONU y Unicef, que el discurso del odio y las noticias falsas afectan la libertad de expresión. Así como la reacción de no dar el debate democrático y judicializarlo. La Defensoría tiene una competencia objetiva, no sanciona ni castiga; puede hacer observaciones, reflexiones, recomendaciones y sugerencias de acción. JpC son ‘junto por el statu quo’: no se puede cambiar nada y defienden a grandes sistemas de medios que practican el discurso del odio como su mensaje. Y con esta reacción avalan el discurso de odio, que no es reciente pero se ha sistematizado".

José Luis Ramón (Interbloque Unidad Federal): "Wolf, es parte del ala más radicalizada del Radicalismo-Pro; en la que en cada oportunidad que tiene, se manifiesta duramente. Está en su derecho. Estoy muy lejos de su manera de proceder".