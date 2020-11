Fuerte disminución de los puestos de trabajo producto de la pandemia

Al cierre del segundo trimestre del año, la cantidad de puestos de trabajo alcanzó los 17.122.000. Esto representa una caída del 16,8 por ciento respecto al mismo período de 2019.

De acuerdo a las cifras publicadas por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec), si se compara el primer trimestre del año, donde existían 20.879.000 puestos de trabajo, con los meses de abril, mayo y junio, se perdieron 3.757.00.

La baja del 18 por ciento en relación a los primeros tres meses del año, se explica principalmente por el fuerte retroceso registrado en el sector informal, en medio de las medidas de aislamiento por el avance del coronavirus.

Según el Indec, la disminución observada en los puestos asalariados no registrados (-34 por ciento i.a.) y no asalariados (-28,6 por ciento i.a.) fue más pronunciada que en el caso de los asalariados registrados (-3,3 por ciento i.a.).



Al mismo tiempo, las horas efecctivamente trabajadas mostraron una retracción de 21,4 por ciento frente al segundo trimestre de 2019.



Sobre el total de 17.122.000 de puestos de trabajo informados, 13.472.000 correspondieron al segmento asalariados, de los cuales 10.294.000 millones era registrados y 3.178.000 millones no registrados.



A su vez, los trabajadores no asalariados sumaban 3.649.000 millones al cierre del segundo trimestre de 2020.