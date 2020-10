Los errores para la goleada

4 Colón: Burián; Olivera, Bianchi, Delgado; Vigo, Aliendro, Lértora, Escobar; Farías; Chancalay, Morelo. DT: Eduardo Domínguez.

1 Central: Ayala; Damián Martínez, Laso, Bottinelli, Mazzaco; Villagra, Ojeda, Lo Celso; López Pissano, Gamba, Ferreyra. DT: Cristian González.

Goles: PT: 6m Tomás Chancalay (C), 14m Aliendro (C). ST: 2m Morelo (de penal)(C) y 8m Gamba (de penal) (RC) y 33m Escobar (C).

Árbitro: Manuel Sánchez.

Cancha: Brigadier López.

Cambios: PT: 42m Yeiler Góez (C), 25m Martínez Dupuy por Damián Martínez (RC), 34m Blanco por Mazzaco (RC), 34m Marinelli por Joel López Pissano (RC).

Lo que se planteó como un partido para validar las buenas señales que mostró Central en los primeros amistosos de pretemporada no fue más que un ensayo que abrió dudas en el horizonte. El equipo de Cristian González cayó por goleada ayer ante Colón 4 a 1 en el Brigadier López. Un pésimo partido defensivo, con yerros inexplicables, y una propuesta ofensiva que no termina de encontrar su fórmula llevaron a los auriazules a una actuación fallida a diez días del inicio de la Liga Profesional.

Central perdió de una forma que es difícil que se repita, y eso es el mejor balance que se puede hacer. Porque las macanas del arquero y los defensores fueron la principal razón que llevaron al gol a Colón y es difícil de creer que se puedan repetir.

El partido no tenía aún forma competitiva, cuando Ayala se enredó al querer salir jugando sobre el área grande, despejó débil a los pies de Lértora y cuando recibió Chancalay, el delantero resolvió con sencilla definición por sobre el cuerpo del arquero para poner el sabalero en ventaja.

Central ataco poco pero Gamba marcó el descuento

A los pocos minutos, Laso no dominó con pericia una pelota que le dio Ayala, al anticipar pelotazo largo de Delgado, y Aliendro aprovechó el desconcierto canaya para convertir con arco a disposición. Central no tuvo nada bueno en el primer tiempo. Sin generación de juego, el entusiasmo de Ferreyra fue lo único que se destacó.

En el complemento, el equipo tuvo intenciones de revertir, al menos, su nivel de juego. Pero Laso perdió la pelota en mitad de la cancha ante Morelo, lo corrió hasta el área al delantero y le cometió infracción. El propio Morelo convirtió el tercero con derechazo fuerte y cruzado.

El canaya logró jugar más adelantado, se hizo por momentos con la pelota, ante un Colón satisfecho hasta alli con lo hecho, y llegó el descuento de penal ejecutado por Gamba, tras infracción de Bianchi. Si bien la movilidad y las ganas de Ferreyra generaban algunos problemas en el fondo de Colón, a Central le faltó juego en equipo para aspirar a llegar a un nuevo descuento. En esa tarea se encontraba, cuando Escobar recibe con arco libre para anotar el cuarto para el local, en jugada de pases cortos y rápidos en el sabalero.

Este rendimiento lleva al Kily González a la reflexión. Es improbable que Laso sea titular, se replanteará la titularidad de Ayala, y algún juvenil más perderá su lugar en el equipo para debutar el Superliga ante Godoy Cruz en el Gigante a fin de mes.