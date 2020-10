"Queríamos reafirmar la idea de juego pero no lo pudimos hacer. Esto sirve igual para sumar minutos y corregir cosas", consideró Lucas Gamba. "Esta actuación no era lo que esperábamos. La idea era tener buen juego, toque, mucha dinámica y situaciones de gol pero no lo pudimos hacer, nos costó mucho todo. No arrancamos bien y de entrada se nos hizo todo cuesta arriba", asumió el goleador de Central. "Por suerte ya vuelve el fútbol, todos tenemos unas ganas bárbaras de arrancar", destacó Gamba.