Ricardo Darín: "Los hijos de puta siempre encuentran una justificación"

"Tengo el mejor recuerdo de casi todas las madres que conocí, las de amigos y las de familiares", dijo Ricardo Darín en el Día de la Madre, entrevistado en Pasajera en Trance.

Las madres "van para adelante como una tromba, tienen empuje, son territoriales, cuidadoras, defensoras, batalladoras, peleadoras", agregó. Y destacó "la pulsión de algunas mujeres hacia la maternidad".

"Me crié entre mujeres fuertes", recordó el actor. "Mi abuela materna me crió con todo su amor e ´ignorancia´, porque era analfabeta pero era una genia. Se había escapado de la Primera Guerra desde Líbano y en la Argentina empezó una familia con mi abuelo en 9 de Julio. Tuvieron ocho hijos y se vinieron a Buenos Aires. En su casa no se tiraba nada, hacía unos platos colosales", continuó. "Murió a los 101, hoy tendría 110. Era un crack en otros sentidos, muy fuerte. Por el año ´30, ´35, se separó de su marido, se enamoró de otro hombre, quiso llevarse a sus hijos, muy chicos, y no se lo permitieron. En esta época sería un estandarte", dijo.

Pandemia, impuesto a la riqueza, hijaputez

Las consecuencias de la pandemia de coronavirus son "un desastre, un horror", afirmó Darín, "pero es lo que hay. Yo soy bastante ermitaño y me gusta quedarme en casa así que no padezco el aislamiento, pero sí sufro por la gente que necesita laburar diariamente", contó.

Darín se pronunció a favor del Aporte Solidario Extraordinario, conocido como el impuesto a las grandes fortunas, aunque admitió que "muchas medidas extraordinarias después fueron perennes, y no estoy seguro de que hacerlo compulsivo sea la mejor forma".

Y recordó una frase de su personaje en La Odisea de los Giles, Fermín Perlassi: "Los hijos de puta no se levantan a la mañana y piensan ´mirá que hijo de puta soy´. Eso es para los giles como nosotros". "Yo coincido con esa idea: los hijos de puta siempre encuentran una justificación, el famoso ´alguien lo tiene que hacer´", dijo.

Historia y esperanza

Darín puso su voz en los especiales por las dos décadas de History Channel. "Es uno más impactante que el otro –afirmó–. La cantidad de cosas que ocurrieron en los últimos 20 años es impresionante. Si algo me da esperanzas, me emociona y me hace mantener de pie, hasta con una sonrisa en la cara, es la cantidad de gente sencilla, simple, que está para darle una mano a los demás. Eso se nota, como también se nota a los que están pensando en ver cómo le joden vida a los demás. Pero la mayoría de la gente es sensible y solidaria".

El actor señaló como hechos que no le generan esperanza a "la concentración de la riqueza: es preocupante y no muy auspiciosa. Y tampoco tengo esperanzas en que los poderosos del mundo se sensibilicen", finalizó.