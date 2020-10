Tocó la marcha peronista en su violín y le llovieron mensajes de odio

El presidente Alberto Fernández defendió a un niño violinista que, después de subir su interpretación de la marcha peronista a las redes sociales, fue agredido e insultado por usuarios y trolls. “Solo oí al amor y nunca escuches el odio”, escribió el mandatario en su cuenta de Twitter.

El sábado, Dylan, un joven violinista de 13 años, subió a sus redes una interpretación de la marcha peronista durante los festejos del 17 de octubre por el 75 aniversario del Día de la Lealtad. “Vídeo a pedido de mi viejo, con todo el respeto que corresponde y sin ofender a nadie”, escribió Dylan. En el video, solo se limita a tocar la canción.

Después de la publicación, Dylan recibió cientos de comentarios agresivos de otros usuarios durante todo el día. Ante el nivel de violencia contra el niño, su padre le pidió por “exponerlo” y pidió reflexionar “antes de atacar”.

“Pido que reflexionemos antes de atacar, solo Dylan sabe lo que tuvo que pasar para llegar al lugar donde está, no quiero este país, con estos adultos”, sostuvo Gabriel, padre del joven violinista. “Dylan sufre constipación crónica y ello le lleva a Miles de dificultades, pero aprendió a sortearlas, gracias a la música”, añadió.

Por su parte, el chico también escribió un mensaje en sus redes sociales. "No entiendo por qué me insultan o qué les molesta -señaló Dylan y aclaró que no dijo que era peronista-. Si tanto les molesta pensar distinto, entonces sé de qué lado debo pararme".

Miles de usuarios salieron en defensa de Dylan y elogiaron su talento musical, entre ellos, el presidente de la Nación. “Maravilloso @DylanViolinista!!! Que placer escuchar el amor que transmite tu violín. Es el amor de tu arte y es el amor que te inspira tu padre al reclamar tu música”, afirmó Fernández.

El presidente alentó a Dylan. “Odian los que quieren el mal de los otros. Y vos no sos eso. Te abrazo”, concluyó.