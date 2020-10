Koeman no tiene "ninguna queja" del rendimiento de Messi

El neerlandés Ronald Koeman, entrenador del Barcelona, despejó este lunes cualquier tipo de polémicas respecto del rendimiento de Lionel Messi, de quien no tiene "ninguna queja" y a quien "ve feliz", de acuerdo a lo que aseguró en la previa al debut de su equipo en la Champions League.

Tras la primera derrota de su ciclo el sábado ante el Getafe por la Liga de España y a 24 horas del estreno en la Liga de Campeones antes el Ferencvaros húngaro, a Koeman le preguntaron si le preocupaba que Messi atravesara un sequía goleadora, que incluye un solo gol en cuatro partidos, que además fuede penal.

"Su rendimiento puede ser mejor, pero está feliz, está trabajando y quiere ser el capitán, no tengo ninguna queja", afirmó Koeman, que destacó que Messi podría haber convertido un par de goles más con un poco de fortuna. "También tuvo mala suerte con el poste y una jugada al final en el campo del Getafe. Yo no tengo ninguna duda sobre su rendimiento y lo vamos a ver en los próximos partidos, estoy seguro", insistió el holandés

Antes del arranque de la Champions, en los últimos años el torneo más deseado por el club y un cúmulo de frustraciones con las humillantes goleadas ante el Bayern Múnich, el Liverpool y la Roma que costaron las eliminaciones en las últimas tres temporadas, Koeman intentó bajar el nivel de presión al asegurar que el Barça "no es el máximo favorito". Sin embargo, destacó que su equipo "puede llegar lejos" en la competición.

"En el Barça hay que jugar para ganar títulos, en La Liga y en Europa", indicó el holandés, quien analizó el motivo por el cual parece que este año los equipos del fútbol español no están entre los favoritos al título. "Está pasando en otros países a raíz del tema de la Covid y también en otras ligas. Le ha pasado al Liverpool o a la Juve, que ya no es líder en Italia. Es complicado porque tiene un gran impacto no solo en el fútbol, sino también en la vida en general", opinó el entrenador neerlandés.